Euritmia en 1,500m

Ritmo, ritmo, ritmo, en la mente, en el cuerpo, en el braceo, en la respiración, en los latidos del corazón, en los virajes en las paredes, conjunto de armonía, belleza en el movimiento del germano Johannes Liebmann, de 19 años, encarnación de euritmia, como una encantadora y deslumbrante coreografía, en progresión huracanada, en el récord mundial de los 1,500 m nado libre, con un crawl de cuatro y seis golpes que lo impulsaron como una propela de aceleración creciente que formó un hemisferio de burbujas de plata en sus pies. Sus músculos tensos bajo el agua, relajados como los de un yogui sobre la superficie. El ingente esfuerzo, ¡voló en el agua!, lo lleva a estampar el crono más rápido de la historia: 14´26”79. ¡Quince cienes continuos por debajo de los 58”! Salvaje promedio de 57.78 en 100m. Johannes Liebmann a sus 19 años edad ya logró algo trascendente en su vida deportiva, que recordará por el resto de sus días. La hazaña se registró el sábado anterior, 15 de agosto, en la pileta del Centro Acuático Olímpico de Saint Denis, en París, durante el Campeonato de Europa, en el que tres sprinters, por vez primera en una final, nadaron los 100 m libres debajo de los 48”: 1) David Popovici, Rumania, 46”56; 2) Egon Kornev, Rusia, 46”74; 3) Milak Kristof, Hungría, 46”87. Un cuarto, de tan sólo 18 años, Luka Hoek Le Guenedal (11 de marzo de 2008), nacido en Barcelona, de padre neerlandés y madre francesa, cuarto lugar en 47”39, en una prueba que como en la mariposa el ápex se alcanza a los 22. Sin irnos tan lejos, después de la Segunda Guerra los 1,500 m nado libre, el RM, es una esfera edificada con el esfuerzo de nadadores de Australia, EU y Europa continental y de otras tres luminarias, un japonés, un mexicano y un chino: Hironoshi Furuhashi (18´19”, Los Ángeles 1949); Guillermo Echevarría, 16´28”1, Santa Clara, 7 de julio de 1968; modestia aparte en dos o tres líneas un año antes afirmé en tinta sepia que Echevarría nadaría la distancia entre 16´25” y 16´30”). Y Sun Yang, 14´34”14 CM en Shanghái 2011 y 14´31”02 en los JO de Londres 2012). El historial de la distancia produjo héroes de leyenda, inmortales: Murray Rose, Mike Burton, Rick Demont, Stephen Holland y Vladimir Sálnikov, el ruso que rompió el muro de los 15 minutos 14´58”27, 22-07-1980 en los JO de Moscú. Un rápido análisis arroja que su potencial es superior a su hazaña. Puede explotar aún más su capacidad resistencial. No nadó en parciales negativos (7´11-69–7´15”10) y respondió a la emoción cuando el público empezó a vitorearlo. Y algo asombroso: su crono individual de ¡800 es semejante a su parcial en el paso de 1,500! Tiempos parciales de Johannes Liebmann: 50m–26”42. 100m: 54”89–54”89; 200 m: 1´52”43”–57”14; 300 m: 2´50”49–58”06; 400 m: 3´48”38–57”49; 500 m: 4´46”25–57”47; 600 m: 5’44”51–58”26; 700 m: 6’42”52–58”01; 750 m: 7´11”69; 800 m: 7’40”85–58”33; 900 m: 8´39”09; 1,000 m: 9´37”34–57”85; 1,100 m: 10´35”69–58”35; 1,200 m: 11´33”98–58”29; 1,300 m: 12´32”33– 58”35; 1,400 m: 13´30”61–58”28; 1,500 m: 14´26”79–56”18.