Fracaso en la Concacaf: el América es eliminado por el Nashville en el Estadio Banorte

La asistencia de anoche en el Estadio Banorte, testigos del fracaso azulcrema, fue de 28 mil 994 aficionados.

Un fracaso internacional más para el América en su era André Jardine. Ante el Nashville (0-1), las Águilas quedaron eliminadas de la Concacaf Champions Cup. Amargo capítulo que redondea 10 años sin levantar dicho título, una sequía que a la par lo tiene alejado de los “mundialitos”.

Y dolió en lo profundo para el americanismo, por tratarse de un equipo de la Major League Soccer (MLS) y del segundo juego en el Estadio Banorte tras su retorno. El que se supone es su catedral no pesó de nueva cuenta, como el fin de semana en que Cruz Azul les arrebató la victoria (1-1), en actividad de la Liga MX.

Prácticamente el América desperdició el primer tiempo; Brian Rodríguez, lo más destacado y amenazador de la localía que pecó de soberbia. Pero físicamente el América no pudo ahogar a los dirigidos por BJ Callaghan, con todo y que fue la primera visita en la historia del Nashville a territorio mexicano.

Para el complemento, un tiro a segundo palo enmudeció al Coloso de Santa Úrsula. El capitán Hany Mukhtar abrió el marcador, sacudió las redes de Rodolfo Cota al minuto 50. Brutal sacudida que hasta la resintió el sonido local, al tardarse en anunciar el tanto de la visita.

Raphael Veiga no se ha mostrado como el goleador que se necesitaba. AFP

Libres del letargo, las Águilas movieron sus líneas con mayor presión al ataque. La cuenta regresiva contra el desastre estaba en curso, lo mismo que el primer cambio del técnico André Jardine, quien optó por guardar al central Ramón Juárez y tirar al ruedo al volante Isaías Violante.

A partir de ese momento, el guardameta Brian Schwake fue el más exigido de la noche. En sus guantes, el embate de un América que poco a poco cayó en desesperación. La defensa del Nashville también lo vivió con intensidad. Agotó todo recurso con riesgo de las tarjetas para contener al América. La aplicó desesperadamente Patrick Yazbek, amonestado por cortar una peligrosa llegada de Brian Rodríguez (62’).

En la tribuna también lo perdió el América. El público hizo retumbar el grito homofóbico por tercera ocasión, por lo que el silbante guatemalteco Walter López aplicó el primer paso del Protocolo Antidiscriminación: detener el partido. Sin embargo, estas expresiones al unísono continuaron.

Aprovechó Jardine para más cambios, con los ingresos de los medios Alan Cervantes, y Vinícius Lima, además del delantero Raúl Zúñiga, en lugar de unos inadvertidos Jonathan dos Santos, Érick Sánchez y Patricio Salas.

El Nashville tomó por asalto el Estadio Banorte. AFP

Pasados los 80 minutos, de nuevo el árbitro pausó brevemente el juego por los gritos homofóbicos. Sin embargo, no hubo respiro que salvara al América de su fracaso de la Concacaf.

Días complicados se avecinan en Coapa. La credibilidad de Jardine pierde crédito, pero gana presión rumbo a la liguilla del Clausura 2026.