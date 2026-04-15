¡Insólito! Un fanático demanda al Arsenal por causarle "angustia emocional"

Ver un partido de futbol debería ser una experiencia recreativa que ayude a una persona a pasar un buen rato, pero la montaña rusa de emociones que puede haber en un encuentro puede convertir todo en un momento de estrés, tal como sucede para Eric Kyama, un ferviente seguidor del Arsenal en Uganda, quien ahora quiere llevar los efectos psicológicos que le provoca la mala racha de los “Gunners” a un tema legal.

En un hecho sin precedentes, Kyama ha formalizado una demanda judicial contra el club londinense, alegando que el desempeño del equipo le ha provocado cuadros severos de estrés, ansiedad y angustia emocional.

La gota que colmó el vaso para este empleado de una agencia de comunicación en Kampala fue la reciente derrota por 1-2 ante el Bournemouth en el Emirates Stadium. Este resultado, sumado a las eliminaciones en la FA Cup y la Copa de la Liga, ha dejado al Arsenal sin algunos trofeos que se esperaba consiguieran considerando que están en la contienda de la Premier League donde tienen seis puntos de ventaja en la clasificación general y parecen enfilados al campeonato.

Aunque expertos legales de la Sports Law Association y psicólogos de la Universidad de Londres sugieren que es poco probable que la demanda prospere en términos económicos, el caso ha abierto un debate necesario sobre la salud mental de los aficionados.

Los fundamentos de una demanda insólita

A través de sus redes sociales, Kyama compartió los detalles de la notificación oficial, donde acusa a la institución de "negligencia profesional grave".

Según el demandante, existe un "contrato implícito" entre el club y su afición global que ha sido vulnerado debido a la falta de esfuerzo y la "incoherencia táctica" mostrada en el campo. El aficionado no solo ataca a los jugadores, sino también al director técnico al considerar que no puede gestionar al equipo en momentos críticos, como han sido los partidos de eliminación directa.