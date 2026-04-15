¿Se va André Jardine del América? El técnico dio la cara tras la eliminación de la Concacaf 

André Jardine, entrenador del América, no salta del barco en llamas. Asegura que hay ciertos escenarios que obligarían su salida del club, pero de inmediato no tras la eliminación de la Concacaf Champions Cup.

“Agradecer a la afición su apoyo, pedirles una disculpa, no estuvimos a la altura de la expectativa de ellos, de la directiva, dolidos todos, el vestidor bastante triste, abatido, hay que sentir cuando no se cumplen objetivos importantes como éste, mañana (hoy) con la cabeza fría, será un día duro para todos, yo como líder asumir la responsabilidad, tratar los problemas de forma interna", señaló el estratega brasileño.

“No (renunciar), ya respondí hace tiempo, mi respuesta es igual ahora, imagino dos hipótesis: cuando la directiva del América no crea más en mi trabajo, cuando el patrón diga que hay otro camino, porque esta silla pertenece a ellos, deben tener un entrenador del que tengan total confianza. La segunda es que el grupo no se conecta más conmigo o con algún problema interno, no es lo que siento en este momento, pero estas cosas del futbol son dinámicas, será un día importante para hacer un análisis, sentí respaldo de todas partes. Cuando no sienta eso, será el día que me voy”.

El America sumó un fracaso más en la Concacaf. Mexsport

En esta línea, André Jardine asume la responsabilidad de llevar los restos a un mejor puerto, la liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX.

“Cuanto más alto el puesto en la empresa, más responsabilidad tienes, es un día en que todas las personas del América tienen nivel de responsabilidad de funcionamiento, de hacer que el equipo esté a la altura de los objetivos, intentando buscar dónde estás fallando, procuro antes de apuntar el dedo a quien sea en autocrítica, no hay persona más dura que yo mismo”.

Esta Concachampions se suma a las fallas internacionales de Concacaf 2024 (semifinal), 2025 (octavos), Leagues Cup 2023 (octavos), Leagues Cup 2024 (cuartos), Leagues Cup 2025 (fase de grupos) y el repechaje por el boleto al Mundial de Clubes 2025 ante LAFC, todas bajo el mando de André Jardine.