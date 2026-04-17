Estrellas del LAFC prueban los tacos favoritos de los futbolistas

Heung-Min Son, Hugo Lloris y las estrellas de LAFC no solamente echaron a Cruz Azul de la Concachampions, sino que las estrellas del conjunto estadounidense aprovecharon el resultado para terminar comiendo tacos afuera del Estadio Cuauhtémoc.

Con marcador de 4-1, LAFC eliminó a Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 y consiguió su boleto a la antesala de la Final, sin embargo, uno de los momentos que marcó la eliminatoria fue el que se dio una vez que el balón dejó de rodar.

Bañados y listos para emprender el vuelo a Los Ángeles, los jugadores de LAFC se dieron cita en la explanada del Estadio Cuauhtémoc para probar los tacos de El Remolkito, famosos por su carne de sirlon y aquellos que son sumamente conocidos por los futbolistas que se dan cita en la capital del país.

Ante la presencia de estrellas como el surcoreano Heung-Min Son y el campeón del mundo con Francia en 2018 -Hugo Lloris- todos los futbolistas de LAFC le entraron al taco antes de subir al camión.

Con tacos de sirlon, salsas características como las de aguacate, la tatemada y hasta la que está hecha a base de habanero, los futbolistas estadounidenses dejaron una postal para el recuerdo.

Por supuesto, quien destacó en mayor medida fue Heung-Min Son, quien agarró el taco con el meñique arriba, inclinó la cabeza y mordió hasta que la carne se deshacía en su boca… bien se lo dijeron desde el Mundial de Rusia 2018: “Son, hermano, ya eres mexicano”.

La travesía no pasó desapercibida por los aficionados que hicieron una buena entrada en el Estadio Cuauhtémoc, siendo algunos los afortunados de poder tomarse fotos con los protagonistas… aunque a ellos probablemente no les tocó comer tacos.

Esta historia apenas comienza, ya que LAFC regresará a México para enfrentarse a Toluca en las Semifinales de la Concachampions 2026, la ida será el miércoles 29 de abril en Los Ángeles y la vuelta en el Nemesio Diez del Estado de México el miércoles 6 de mayo, a ver si terminan festejando su boleto en mano a la Final… o se echan otros tacos de consuelo.

BFG