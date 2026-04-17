La final del Mundial 2026 tendrá el ‘show’ de medio tiempo más grande; ¿cuándo es?

La final del Mundial 2026 tendrá el show de medio tiempo más grande del mundo, así lo dio a conocer Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El partido en el que se conocerá al campeón del torneo se realizará en el Estadio de Nueva Jersey.

“Será el show más grande del mundo, será fantástico. Es la primera vez en la historia un show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo. El show no será con un sólo artista, serán varios”, dijo Gianni Infantino.

¿CUÁNDO ES LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Domingo 19 de julio de 2026.

¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN EL SHOW DEL MEDIO TIEMPO DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Chris Martin y Coldplay serán los organizadores, aunque no se revelaron los artistas que estarán presentes en el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026.

“Tendremos por primera vez en la historia un show de medio tiempo en la Final de la Copa del Mundo en julio, por primera vez un show que estará supervisado por Chris Martin y Coldplay, es uno de los grandes artistas del momento y no sólo serán ellos, sino habrá más sorpresas y será uno de los más grandes espectáculos a nivel mundial”, añadió.

El Mundial 2026 iniciará el próximo jueves 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Corea del Sur, donde se espera que el portero Guillermo Ochoa viva su sexta Copa del Mundo.

En el pasado mes de marzo, Gianni Infantino dio a conocer que habrá un espectáculo en el medio tiempo de la final del Mundial, al estilo del Super Bowl.

En el Super Bowl 2026, Bad Bunny fue el artista que brilló en el show del medio tiempo, en un homenaje a la cultura latina que tuvo como invitados a Lady Gaga y Ricky Martin. En “La Casita” estuvieron Pedro Pascal, Karol G, Jessica Alba y Cardi B.