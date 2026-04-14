Cruz Azul eliminado, pero Nicolás Larcamón lanza una promesa a su afición enfurecida

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla muchas veces fue el refugio de Nicolás Larcamón. Ahí ganó credibilidad ante los ojos del futbol mexicano dirigiendo al Puebla, pero esta vez, algunos años después, en ese mismo lugar ha tocado fondo.

La eliminación cementera en cuartos de final de la Concacaf no le afecta el ánimo, o al menos así lo aparenta el entrenador que fue ofendido por la afición al final del encuentro. Lejos de encarar la situación de forma combativa, Larcamón promete que van a hacer explotar el Cuauhtémoc muy pronto.

“Tenemos que quedar superlíderes en el torneo de liga que es lo que nos queda, meternos a liguilla y que enfrentemos en este mes y medio a lo que venga para que este estadio explote”.

JUGADORES DE CRUZ AZUL RESPALDAN A LARCAMÓN

Apoyando a su entrenador, jugadores como Erik Lira, en su papel de capitán del barco, aseveró que no les gusta que la afición remate al equipo con silbidos y ofensas, pero que obviamente lo comprenden por el enojo existente.

"Si jugamos como hoy, estoy seguro que vamos a ganar la décima de la Liga. La afición es algo que nosotros no podemos controlar, tienen todo el derrecho a reclamar, pero el grupo está con Nicolás Larcamón”.

Larcamón en tanto le da pronto vuelta a la página, viejo remedio casero para los males que los entrenadores tienen bien concebido. Después de un fracaso no es propicio hablar de lo sucedido sino del futuro.

“Es tanto lo que deseamos, tanto anhelamos el título de Liga, que el fuego que sentimos nos ayudará a esto que nos viene por delannte, el grupo tiene una gran determinación”.

Pero sin poder eludir del todo el problema que tuvieron enfrente, el técnico argentino aceptó que fueron mejores en muchos ámbitos del partido, menos en el más importante que es anotar y por ello el portero Hugo Lloris se llevó las palmas.

Hugo Lloris fue la figura del partido para Los Ángeles. Mexsport

"Tuvimos 31 remates, enfrentamos a un portero campeón del mundo que nos privó de tener una gran noche”.