Infantino defiende altos precios del Mundial 2026 y desata polémica

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a encender la conversación al defender el alto costo de los boletos para el Mundial de 2026, luego de las críticas de aficionados que consideran los precios excesivos.

A medida que se acerca la Copa Mundial de futbol del 2026, el precio de las entradas —especialmente para partidos clave como la Final— ha generado molestia por su poca accesibilidad para el público general, con cifras que en algunos casos alcanzan miles de dólares.

Ante los cuestionamientos, Infantino explicó que el modelo económico de la FIFA depende en gran medida de los ingresos generados durante la Copa del Mundo. El dirigente aseguró que el organismo concentra sus ganancias en el corto periodo que dura el torneo, lo que obliga a establecer precios elevados para sostener sus operaciones y proyectos a nivel global.

La principal, y hasta ahora única, fuente de ingresos de la FIFA es la Copa del Mundo. Generamos ingresos en un mes; durante los otros 47 meses, hasta la próxima Copa del Mundo, gastamos ese dinero ”, explicó Infantino.

Además, destacó que la alta demanda ha sido un factor determinante. Las solicitudes de boletos han alcanzado cifras récord, convirtiendo las entradas en un producto altamente cotizado y limitado.

Pese a la presión mediática y el descontento de los aficionados, Infantino se mantiene firme en su postura y respalda la política de precios. Sin embargo, el debate sobre el acceso al Mundial sigue creciendo, en un torneo que apunta a ser histórico por su alcance y magnitud.