Will Anderson firma la extensión más costosa para un jugador que no sea quarterback en la NFL

Los Houston Texans aseguraron a su estrella defensiva por varios años. El equipo acordó una extensión de tres años y 150 millones de dólares con el ala defensivo Will Anderson, según informó Ian Rapoport de NFL Network. El acuerdo incluye 134 millones garantizados y una rara cláusula de no traspaso, lo que convierte a Anderson en el jugador que no es quarterback mejor pagado en la historia de la NFL.

Este contrato supera el acuerdo de cuatro años y 188 millones que firmó Micah Parsons después de ser adquirido por los Packers. Anderson, de 24 años, fue seleccionado en la tercera posición global del Draft 2023 y ha acumulado premios desde entonces: Defensivo del Año Novato de 2023, dos Pro Bowls y All-Pro en 2025.

En su última temporada registró máximos personales de 20 tackles atrás de la línea de golpeo y 12 capturas, liderando una defensa que permitió las menores yardas por partido (279) y la segunda menor cantidad de puntos (17.3).

Los Texans ejercieron la opción de quinto año de Anderson, manteniéndolo bajo contrato hasta 2027. Ahora, con esta extensión, el equipo lo asegura hasta 2029. Anderson ha sido el pilar de una defensa que ha transformado a Houston en contendiente. El equipo continúa blindando su roster en este receso de campaña: firmó a Danielle Hunter por un año y 40 millones, y al ala cerrada Dalton Schultz por un año y 12.6 millones.

Queda por ver el futuro de C.J. Stroud. El quarterback es elegible para una extensión en este receso de campaña después de que el equipo ejerciera su opción de quinto año el 8 de abril. Los Texans siguen construyendo alrededor de su núcleo joven y talentoso, con Anderson como uno de los pilares defensivos.

El acuerdo marca un momento clave para una franquicia que ha pasado de reconstrucción a aspirante real a playoffs y Super Bowl. De novato del año a estrella millonaria, Will Anderson se consolida como uno de los mejores defensivos contra la carrera de la liga. Los Texans apuestan fuerte por su defensa; si Stroud también firma, el equipo se perfila como serio contendiente en la AFC. El futuro de Houston pasa por mantener a sus jóvenes estrellas.