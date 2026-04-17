El cierre de fase regular del Clausura 2026 será una campal ¿cuántos lugares a Liguilla quedan?

Recta final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el panorama de los siguientes juegos promete altas emociones por aquellos que están en la cuerda floja como el América y por el buen presente de cinco clubes que prácticamente ya están instalados en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Faltan tres jornadas y misma cantidad de lugares disponibles de Liguilla, pero la siguiente semana se juega a doble cartelera. Actividad que presiona a los clubes con seleccionados nacionales de México, a quienes perderán una vez finalizada la fase regular.

Al momento, los equipos que ya cantan su lugar en los cuartos de final -no existe play in en este torneo- son Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca.

Liderato en juego

A pesar de que el liderato todavía está en juego por estos cinco equipos, el Guadalajara lleva mano con 31 puntos y su lugar está garantizado en las eliminatorias. Este sábado recibe al Puebla (lugar 16), después en la jornada doble el día 22 de abril visita al Necaxa (lugar 12) y concluye en el Akron contra los Xolos de Tijuana (10); los rojiblancos marchan invictos como locales, por lo que no soltarán fácilmente el liderato.

El Cruz Azul y el Pachuca son segundo y tercero, respectivamente, con 28 unidades. Difícil desplazarlos con la diferencia de goles (10/8).

La Máquina vislumbra juegos de trámite respecto a los últimos enfrentamientos. Cerrará la fase en Puebla a los Xolos (recibe en Puebla), visita al Querétaro y regresa al Estadio Cuauhtémoc contra el Necaxa. Mientras que los Tuzos no verán un cierre ligero, por visitar este sábado al Monterrey, después al Tijuana y jugar en casa con los intratables Pumas.

Seguros y al acecho: Pumas y Toluca

Al acecho están los Pumas y el Toluca, ambos con 27 puntos y también con Liguilla amarrada. Su diferencia de 11 goles los salva de una catástrofe en caso de perder los tres juegos sobrantes.

Club Universidad Nacional abre las acciones desde hoy, con la visita al Atlético de San Luis, recibe a Bravos de Juárez el 21 de abril y cierra con su visita al Pachuca; Los Diablos Rojos visitan el sábado con etiqueta de favoritos a un caótico América, después visitan Mazatlán y para el cerrojo sostendrá su localía ante el León.

No aspira a Liguilla, pero arruinará a otros

El sotanero Santos Laguna llega la J-15 sin posibilidades de Liguilla. La crisis de los laguneros se resume en apenas dos victorias, tres empates y 9 derrotas. Sin embargo, le puede arruinar la carrera a los puestos de clasificación a equipos que ya no pueden darse el lujo de tirar puntos: Atlas, San Luis y Monterrey, en ese orden.

América está en peligro

Aunque no es el fin del mundo marchar en séptimo lugar, sorprende que las Águilas del América sigan sin amarrar su pase a la fiesta grande.

La gloriosa era de André Jardine y el tricampeonato hoy son humo, con 19 puntos. Le restan duelos ante Toluca, León y Atlas, aunque el de este sábado en el Banorte no es alentador al tratarse del vigente bicampeón, el Toluca.

La clave para los azulcremas es no perder ni empatar ante rivales que los puedan superar en la tabla (León y Atlas).