Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán las Semifinales entre Liga MX y MLS

La batalla por la supremacía del futbol en Norteamérica alcanza su punto más crítico y la tensión domina el ambiente deportivo. Tras unos explosivos Cuartos de Final, la Concacaf Champions Cup 2026 definió a los cuatro gigantes que pelearán a muerte por el ansiado boleto al Mundial de Clubes 2029. El destino preparó un escenario inmejorable que paralizará al continente: dos potencias de la Liga MX frente a dos peligrosos contendientes de la MLS. El orgullo nacional está en juego y el margen de error desapareció por completo para los aspirantes al trono internacional.

LOS CUATRO CLASIFICADOS A SEMIFINALES

El camino rumbo al título dejó víctimas sumamente ilustres. La escuadra de Los Angeles FC dio un tremendo golpe de autoridad en la región al destronar al monarca defensor. El cuadro angelino masacró al Cruz Azul con un humillante marcador global de 4-1, provocando que la corona continental quedara totalmente vacante.

Del lado mexicano, los Diablos Rojos del Toluca levantaron la mano como los candidatos más sólidos para levantar la copa. El conjunto choricero exhibió un poderío ofensivo brutal y despedazó al LA Galaxy con un escandaloso global de 7-2. Sin embargo, la celebración duró muy poco, pues el caprichoso calendario los obliga a regresar a la ciudad californiana para medirse ante la bestia negra de La Máquina.

Balón de la Concacaf Champions Cup 2026. Mexsport

La campanada de la fase eliminatoria resonó con fuerza en territorio regiomontano. El Nashville SC firmó la sorpresa de la década al imponerse 1-0 en su visita al Estadio Banorte. Este sorpresivo y dramático resultado no solo aniquiló los sueños del América, sino que agudizó la profunda crisis que arrastra el proyecto comandado por André Jardine.

Para cerrar la exclusiva lista de invitados, los Tigres de la UANL vivieron un auténtico calvario. Los universitarios sufrieron hasta el último suspiro frente al Seattle Sounders, sellando un cardiaco empate 3-3 en la serie. La salvación felina llegó únicamente gracias al gol de visitante, un factor reglamentario que los instaló en la antesala de la gloria.

¿CÓMO SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DE CONCACHAMPIONS 2026?

El inmenso morbo domina los cruces de esta ronda definitiva. El formato de la competencia dictó un choque frontal y directo entre las dos ligas más poderosas de la confederación. Veremos al Toluca en un duelo sin cuartel contra la segunda franquicia de Los Angeles, California, mientras que los Tigres de la UANL buscarán la venganza azteca e intentarán doblegar al sorpresivo verdugo del equipo de Coapa.

Bandera de la Concacaf Champions Cup 2026. Mexsport

La adrenalina de los Partidos de Ida arrancará el miércoles 29 de abril. El infierno del Estadio Nemesio Diez arderá cuando reciba el primer round entre Toluca vs Los Angeles FC. Esa misma noche, la pasión se trasladará al GEODIS Park, donde el Nashville SC vs Tigres promete sacar chispas.

El desenlace oficial se vivirá en los Partidos de Vuelta, programados de manera simultánea para el miércoles 6 de mayo. La tensión llegará a su punto máximo en el BMO Stadium con la batalla entre Los Angeles FC vs Toluca. Al mismo tiempo, el majestuoso Estadio Universitario dictará la sentencia final cuando albergue el cotejo definitivo de Tigres vs Nashville SC. Con los horarios aun por confirmar, todo quedó listo para disfrutar de la mejor versión del torneo más importante de la zona.