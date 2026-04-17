FGJ investiga feminicidio de Edith Guadalupe tras ser localizada en edificio de Benito Juárez

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar de 21 años acudió a un edificio de la alcaldía Benito Juárez por una oferta de trabajo el pasado 15 de abril, hoy fue hallado su cuerpo en el sótano del inmueble.

Ayer por la noche familiares de la joven realizaron una manifestación afuera del predio marcado con el número 813 de avenida Revolución, donde exigían a las autoridades que revisaran el lugar ya que esa fue la última ubicación donde se le vio a Edith.

Nosotros dimos esta ubicación desde el primer momento, el agente no quiso realizar su trabajo, nos decían que mi hija no había ingresado aquí y si, por cámaras del C5, se ve como mi hija ingresa, tuvimos que realizar su trabajo, tuvimos que cerrar calles para que hicieran su trabajo, solamente así nos hicieron caso”, mencionó entre lágrimas Claudia Edith Zaldívar.

Reproducir La FGJ capitalina indaga el caso bajo protocolo de feminicidio y brinda acompañamiento a la familia de la víctima. / Rodolfo Dorantes

Hoy alrededor de las 7 de la mañana elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México localizaron el cadáver de la joven que fue identificado por su mamá. Posteriormente fue trasladado al anfiteatro ministerial donde se le realizará la necropsia de ley para determinar su causa de muerte.

“Hubo muchas irregularidades desde un principio, desde un principio no la hicieron, yo les di esta ubicación el primer día y no quisieron realizarla, me pidieron dinero por debajo del agua para que realizaran su trabajo y eso no se vale, fuimos a la Fiscalía y sólo nos decían espérese”, dijo la mamá.

La víctima compartió su ubicación en tiempo real

La joven fue reportada como desaparecida por sus familiares el jueves pasado. La joven tomó una motocicleta de taxi por aplicación para llegar al edificio, según muestran videos de cámaras de seguridad privada.

"Desde que se tuvo conocimiento de su desaparición, el pasado 16 de abril de 2026, esta institución activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes, a través de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE), con el apoyo de la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)", informó la Fiscalía.

Familiares de Edith Guadalupe exigieron revisar el inmueble en avenida Revolución, donde fue localizada sin vida. Rodolfo Dorantes

Autoridades dan acompañamiento a familiares de la víctima

En un comunicado agregó conduce esta investigación bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Asimismo, indicó que se mantiene acompañamiento permanente a los familiares de la víctima, a través de las áreas especializadas de atención a víctimas, garantizando su acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.