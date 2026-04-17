‘Memo’ Ochoa ni a la banca; apunta a la Selección Mexicana

Guillermo ‘Memo’ Ochoa no fue ni a la banca para el partido entre el AEL Limassol y el Enosis Neon Paralimni de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Liga de Chipre, donde su ausencia causó cierto impacto cuando faltan 55 días para que inicie el Mundial 2026. Además, parece que el portero concentrará próximamente con la Selección Mexicana.

Para el duelo de este viernes, Panagiotis Kyriakou ocupó el lugar de ‘Memo’ Ochoa en la portería del AEL Limassol, mientras que Andreas Keravnos es el suplente.

El técnico Hugo Martins no contempló a 'Memo' Ochoa ni a la banca Foto tomada de @aelfc_official

Tras su regreso con la Selección Mexicana, el ex del América no ha sido tomado en cuenta para la Fase de Grupos de la Liga, en cambio, sí en las semifinales de la Copa de Chipre, donde el Pafos FC se impuso 1-2 en la ida.

Para el duelo contra el Enosis de este viernes, el técnico Hugo Martins utilizó un cuadro alterno, donde parece que todo apunta a que ‘Memo’ Ochoa esté en la vuelta de las semifinales.

Por otro lado, se ventiló que ‘Memo’ Ochoa sería uno de los porteros que convocaría Javier ‘El Vasco’ Aguirre para jugar el Mundial 2026, junto con Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo.

Se dice que el portero del AEL Limassol sería el primer futbolista que milita en Europa en integrarse a la preparación de la Selección Mexicana.

‘Memo’ Ochoa está cerca de ser histórico, al vivir su sexto Mundial con la Selección Mexicana: El cancerbero estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018,