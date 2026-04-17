VIDEO: Efraín Juarez limpia popó de pájaro con el escudo de Pumas

El nombre de Efraín Juárez se encuentra inmerso en una nueva polémica y, aunque algunos aficionados lo tomaron de la mejor forma, el entrenador auriazul utilizó el escudo de Pumas para limpiar la popó de pájaro que le había caído a su micrófono en plena entrevista: “Si es suerte, échamela entonces”.

Siendo entrevistado en las instalaciones de Cantera por Fox, durante un cuestionamiento de Claudia García, una popó de pájaro llegó hasta el micrófono de Efraín Juárez, quien inmediatamente aludió a un tema de buena suerte.

¿Cuántas probabilidades hay? El de arriba siempre está con nosotros”.

Escudo de Pumas tras ser embarrado por Efraín Juárez con popó de pájaro.

En cuanto terminó de pronunciar su frase, la polémica periodista Claudia García le reiteró que ese hecho es una cuestión que se toma como de buena suerte, sin embargo, acto seguido llegó la reacción por parte de Efraín Juárez, quien vio fijamente el micrófono, lo puso frente al escudo y de manera completamente consciente, embarró la popó de pájaro en el escudo de Pumas, desatando la sorpresa de propios y extraños.

Si es suerte échamela entonces (…) la necesitamos, para ser campeón se necesita suerte”, mencionó el entrenador mexicano previo a recapitular cada uno de sus títulos obtenidos tanto como jugador como en el banquillo.

Antes de que arranque la Jornada 15 del Clausura 2026, Pumas es 4º de la tabla de posiciones a 1 punto del segundo lugar y a 4 del liderato, mientras que por diferencia de goles se mantiene por delante de Toluca; el sexto sitio está 7 puntos debajo de los universitarios, por lo que una victoria les aseguraría el 5º peldaño.

Atlético San Luis, FC Juárez y Pachuca serán los últimos rivales de los del Pedregal en este cierre de la Fase Regular correspondiente al Clausura 2026, por lo que cosechar puntos en estos compromisos será vital para los de Efraín Juárez para recibir los Cuartos de Final en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, recinto en el que man 4 victorias, 3 empates y 1 derrota a lo largo del semestre de Liga MX.

BFG