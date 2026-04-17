Los 26 que apuntarían ir al Mundial 2026; se filtra posible lista de México

Cuando faltan 55 días para que inicie el Mundial 2026, se filtró la posible lista de México con los 26 futbolistas que nos representarían en el torneo, con 14 jugadores que militan en la Liga MX y el resto en el extranjero. Los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre iniciarán su aventura el próximo jueves 11 de junio, cuando enfrenten a Sudáfrica en el Estadio Banorte. La FIFA ya avisó que la final tendrá el show de medio tiempo más grande del mundo.

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El segundo partido de México en el Mundial 2026 será ante Corea del Sur el jueves 18 de junio de 2026 en Guadalajara y se cerrará la Fase de Grupos ante Chequia el miércoles 24 de junio en el Estadio Banorte.

¿Serán los convocados por Javier 'El Vasco' Aguirre? Mexsport

LOS POSIBLES CONVOCADOS DE MÉXICO DE LA LIGA MX:

- Raúl ‘Tala’ Rangel.

- Carlos Acevedo.

- Jesús Gallardo.

- Everardo López.

- Israel Reyes.

- Richard Ledezma.

- Erik Lira.

- Marcel Ruiz.

- Brian Gutiérrez.

- Carlos Rodríguez.

- Gilberto Mora.

Gilberto Mora estaría en la lista final de México Mexsport

- Roberto Alvarado.

- Alexis Vega.

- Armando González.

LOS POSIBLES CONVOCADOS DE MÉXICO EN EL EXTRANJERO:

- Guillermo Ochoa.

- Johan Vásquez.

- César Montes.

- Mateo Chávez.

- Jorge Sánchez.

- Edson Álvarez.

- Álvaro Fidalgo.

- Obed Vargas.

Obed Vargas estaría en la lista final de la Selección Mexicana Mexsport

- Orbelín Pineda.

- Raúl Jiménez.

- Santiago Giménez.

- Julián Quiñones.

Javier ‘El Vasco’ Aguirre tiene en la mira las siguientes fechas. El 13 de mayo de 2026 tiene que presentar la prelista de futbolistas de México, que incluye una nómina de 25 a 55 jugadores. El 1 de junio es la fecha límite para que las selecciones presenten su lista final de futbolistas.

El 25 de mayo es la fecha obligatoria para que los equipos liberen a los jugadores, con el objetivo de que se integren a las selecciones nacionales.