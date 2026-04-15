Toluca avanza en Concachampions; reaparece Marcel Ruiz y Paulinho sigue intratable 

Tras los fracasos del Cruz Azul y del América, los Diablos Rojos del Toluca entraron al quite para limpiar la imagen del futbol mexicano en la Concacaf Champions Cup, con todo y el regreso de Marcel Ruiz.

Lo hizo de manera contundente. En la vuelta de visita a Los Ángeles Galaxy, el ejército endiablado del técnico Antonio Mohamed goleó 0-3 (global 2-7), en el Dignity Health Sports Park.

Prácticamente la vuelta se convirtió en un mero trámite para los escarlatas, luego de tomar ventaja desde la ida en casa, por 4-2.

Lo facilitó Jesús Gallardo. El lateral izquierdo y seleccionado nacional abrió el marcador al minuto 10, a pase de Franco Romero.

El mérito de los angelinos, bajo el mando de Greg Vanney, fue contener el embate del Toluca a lo largo de un primer tiempo que no dio para más.

Las mejores acciones se reservaron para el complemento, con el instinto de gol desatado en Paulinho. El portugués infló el global con un doblete (86’, 64’); el último tanto, una pincelada, un recurso hecho arte gracias a su pacto endiablado, un sombrerito sobre el meta JT Marcinkowski.

El Turco Mohamed, consciente de la cargada actividad que se asoma por la visita del sábado al América, en el Estadio Banorte, mandó a la cancha a un elemento que desafía a los pronósticos con tal de meterse a la Copa del Mundo 2026.

Además del cambio de Paulinho por Roberto Díaz, el movimiento sorpresivo de la noche fue la reaparición de Marcel Ruiz. El mediocampista tomó el lugar de Jesús Angulo al minuto 74 y hasta con el brazalete de capitán.

A pesar del diagnóstico de daño en ligamentos y menisco (el 11 de marzo en la visita al San Diego FC), que lo mermó de la Selección Mexicana en la pasada fecha FIFA contra Portugal y Bélgica), Marcel Ruiz está apresurado por retomar su mejor nivel y su lugar con la Selección Mexicana, escenario que se dará con su constante actividad en el Toluca.

Con esta victoria, el Toluca sigue al rojo vivo su camino por los dos objetivos del semestre: la Liga MX y la Concachampions, torneos en los que perfila favorito a los títulos.