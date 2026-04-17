Falsas vacantes, violencia real: el patrón detrás de feminicidios en México

El caso de Edith Guadalupe, reportado este 17 de abril en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, vuelve a colocar en la agenda pública una preocupación creciente: la búsqueda de empleo como un posible factor de riesgo para mujeres jóvenes. De acuerdo con la información disponible, la víctima habría acudido a una supuesta entrevista laboral en un departamento rentado por Airbnb sobre avenida Revolución 829, un punto que, de confirmarse, encajaría en un patrón ya identificado por autoridades y organizaciones civiles.

Antecedentes del patrón

Aunque la confirmación oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se está dando en estos momentos, el señalamiento no surge en el vacío.

Edith Guadalupe a bordo de una motocicleta que la llevó a la cita Excélsior

Durante los últimos cinco años, múltiples casos han evidenciado un modus operandi que utiliza ofertas de empleo falsas para atraer a víctimas a espacios controlados por agresores.

La recurrencia de estos hechos obliga a un análisis más profundo del fenómeno, más allá de la coyuntura.

Ofertas falsas: el mecanismo de captación

El patrón es claro: anuncios publicados principalmente en Facebook y WhatsApp prometen salarios atractivos, condiciones flexibles y contratación inmediata.

Familiares de Edith Guadalupe exigieron revisar el inmueble en avenida Revolución, donde fue localizada sin vida. Rodolfo Dorantes

Las vacantes suelen dirigirse a mujeres jóvenes, especialmente en puestos como recepcionistas, edecanes, encuestadoras o personal de seguridad, lo que refuerza un esquema de captación enfocado en perfiles vulnerables.

Casos documentados en distintos estados

Diversos casos reflejan la gravedad del fenómeno.

En Veracruz, Viridiana Moreno acudió en mayo de 2022 a una entrevista laboral tras ver un anuncio en Facebook; días después, su cuerpo fue localizado. En Morelos, Margarita Ceceña fue víctima de violencia en un contexto de acoso vinculado a promesas económicas. En Sonora, Brenda Jazmín, integrante de un colectivo de búsqueda, también fue atraída mediante engaños.

Reproducir Video Edith Guadalupe a bordo de una motocicleta que la llevó a la cita

A estos se suman el caso de Grisell Pérez Rivera, activista desaparecida en 2021, y los hallazgos en Teuchitlán, Jalisco (2024–2025), donde autoridades localizaron fosas y centros de reclutamiento vinculados a ofertas laborales falsas.

Cifras que reflejan la magnitud del problema

Las estadísticas oficiales dimensionan el contexto. En 2025, se registraron 829 víctimas de feminicidio en México, mientras que en el primer trimestre de 2026 la cifra preliminar supera las 180 víctimas.

Cronología detallada: Patrón de Engaño Casos documentados (2021 - 2025) Marzo 2021 Grisell Pérez Rivera Estado de México Desaparecida tras citas bajo pretexto de gestiones. Mayo 2022 Viridiana Moreno Veracruz Engañada con una vacante falsa vista en Facebook. Julio 2022 Margarita Ceceña Morelos Acosos ligados a promesas de apoyo económico. 2024 - 2025 Víctimas de Teuchitlán Jalisco Centros de reclutamiento bajo ofertas de empleo falsas.

Paralelamente, el país acumula más de 110 mil personas desaparecidas, con una alta proporción de mujeres jóvenes entre 15 y 34 años.

Cuartoscuro

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha documentado que el engaño laboral ha superado al método del “enamoramiento” como principal vía de captación en delitos de trata.

Perfil de riesgo y contexto internacional

El perfil de mayor vulnerabilidad está claramente delimitado: mujeres jóvenes con necesidad de empleo inmediato y uso activo de redes sociales.

De acuerdo con la ENDIREH del INEGI, este grupo presenta mayor exposición a entornos laborales informales, donde la falta de regulación incrementa la vulnerabilidad.

A nivel internacional, organismos como la ONU y la OIT han identificado que más del 60% de las víctimas en América Latina son captadas mediante engaños relacionados con empleo.

Vacíos legales y retos institucionales

El problema evidencia lagunas regulatorias. En México no existe una norma específica que obligue a verificar la autenticidad de ofertas laborales en redes sociales, y los marcos actuales no están diseñados para prevenir este tipo de fraude.

En el ámbito penal, el feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal, con sanciones agravadas cuando existen razones de género. Sin embargo, la prevención sigue siendo el eslabón más débil.

La Alerta de Violencia de Género está activa en más de 20 entidades, pero los mecanismos de anticipación resultan insuficientes frente a nuevas modalidades delictivas.

Reproducir La FGJ capitalina indaga el caso bajo protocolo de feminicidio y brinda acompañamiento a la familia de la víctima.

Espacios “seguros” utilizados como fachada

El uso de inmuebles en renta temporal, como departamentos tipo Airbnb, añade una capa adicional de complejidad. Estos espacios pueden funcionar como puntos de contacto inicial sin levantar sospechas, lo que dificulta la detección temprana y obliga a replantear estrategias de vigilancia.

Recomendaciones y límites de la prevención individual

Las recomendaciones de seguridad han sido reiteradas: verificar la existencia de la empresa, evitar entrevistas en domicilios particulares, desconfiar de sueldos desproporcionados y no acudir sola a citas laborales en lugares desconocidos.

Familiares de Edith Guadalupe exigieron revisar el inmueble en avenida Revolución, donde fue localizada sin vida. Rodolfo Dorantes

Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, trasladan parte de la responsabilidad a las potenciales víctimas en lugar de atacar la raíz del problema.

Un fenómeno estructural en expansión

El caso de Edith Guadalupe refleja una realidad estructural: la convergencia entre precariedad laboral y violencia de género.

La necesidad de empleo no debería implicar un riesgo de vida, pero en el contexto actual esa línea se ha vuelto difusa.

La discusión apunta a la urgencia de políticas públicas más robustas, regulación digital efectiva y mecanismos de verificación obligatoria para ofertas laborales en línea.

La recurrencia de estos hechos obliga a un análisis más profundo del fenómeno, más allá de la coyuntura.