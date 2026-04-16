Efraín Juárez rompe el silencio: Revela traiciones y técnicos que buscaron su puesto en Pumas

El banquillo de los Pumas de la UNAM quema, y pocos lo saben mejor que Efraín Juárez. Después de un inicio rocoso donde los triunfos simplemente se negaban a llegar en la Liga MX, el actual director técnico auriazul logró enderezar el rumbo del equipo durante este torneo Clausura 2026. Sin embargo, la presión no solo golpeó desde la tribuna o desde el terreno de juego del futbol mexicano, sino también desde las sombras. En una explosiva charla para la cadena ESPN, el estratega mexicano soltó varias verdades incómodas y dejó en evidencia que otros entrenadores buscaron quedarse con su puesto de forma poco ética cuando los resultados tambaleaban.

Efraín Juárez dando indicaciones. Mexsport

El camino para estabilizar el proyecto no resultó nada sencillo. Requirió de un torneo a medias y otro completo para que la afición universitaria viera frutos reales en la cancha. Pero durante esa etapa de profunda crisis, las intrigas rondaron las instalaciones de Cantera, esperando el cese inminente del timonel para tomar su lugar como mandamás del cuadro de la UNAM.

PUÑALADAS POR LA ESPALDA: LA LUCHA SUCIA POR EL BANQUILLO AURIAZUL

Durante una reveladora entrevista con el polémico periodista Álvaro Morales, el entrenador de los felinos destapó una realidad muy oscura. Al cuestionarlo sobre la enorme baraja de candidatos que sonaron para reemplazarlo en sus peores momentos, Efraín Juárez respondió con total contundencia. Con más de 20 años de experiencia en el medio deportivo, el exjugador aseguró que conoce a la perfección las tácticas de representantes y directivos, pero admitió que las dobles caras rebasaron su límite de tolerancia personal y profesional.

Efraín Juárez en el banquillo de Pumas. Mexsport

El líder del vestidor condenó tajantemente la hipocresía de sus colegas de profesión. Afirmó que respeta a quienes lo critican de frente, incluso si la intención es destruirlo mediáticamente, pero reprobó por completo a los directores técnicos que aprovecharon su mal momento para candidatearse descaradamente. Para el exseleccionado nacional, la ética en el futbol no se negocia. Aseguró que él jamás saldría en un programa de televisión para postularse al cargo de un compañero, ni mandaría a su representante a ofrecer servicios mientras otro profesional siga al frente del equipo.

No puedo con la puñalada en la espalda. Respeto al que viene de frente, aunque sea para matarme. Ahí es donde está el valor. Cuando a mis espaldas haces cosas que no son correctas, pierdes mi respeto. Jamás voy a hablar de un técnico que tiene un lugar para candidatearme. Jamás saldré en un programa tratando de postularme ni mandaré a mi representante", dijo Efraín Juárez

EL SUEÑO EUROPEO Y SU FUTURO INCIERTO EN EL PEDREGAL

A pesar de los tragos amargos y la política interna de la Liga MX, el enfoque del estratega sigue firme en el cierre del actual campeonato. No obstante, su mente también proyecta metas inmensas fuera de nuestro país. Contrario a la tendencia habitual del entrenador latinoamericano que busca emigrar a España por la facilidad del idioma, el timonel confesó que su máxima ilusión radica en conquistar ligas totalmente diferentes en Europa. En su radar figuran competiciones exóticas y de alta exigencia táctica como el torneo de Bélgica, los Países Bajos, la competitiva liga de Dinamarca e incluso la ruda Championship de Inglaterra.

Efraín Juárez con los brazos cruzados. Mexsport

Por ahora, su destino inmediato permanece ligado a la institución auriazul tras su aventura en Colombia. A su contrato le restan exactamente seis meses después de que concluya el actual torneo, por lo que la decisión final sobre su continuidad recaerá en el análisis exhaustivo que realice la directiva comandada por el presidente Luis Raúl González. El técnico mexicano reiteró que su intención primordial es mantenerse en el club de sus amores, pero todo dependerá de las pláticas futuras. Mientras tanto, buscará demostrar en la cancha que su proyecto tiene los argumentos necesarios para llevar un campeonato más a las vitrinas de Pumas.