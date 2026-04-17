Mexicano recordó cuando frenó el berrinche de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Un 30 de junio de 2018 sigue teniendo ecos, no sólo por la eliminación de Portugal en el Mundial a costa de Uruguay con doblete de Edinson Cavani, sino por una postal que le dio la vuelta al mundo, el momento en el que el árbitro mexicano César Ramos le puso un freno al “berrinche” de Cristiano Ronaldo.

“Era tal la frustración del capitán luso que, en una acción donde un compañero simula una falta, viene y me reclama, no vi quién era, vi que arranca alguien de blanco y de repente se me planta de frente, me empieza a gritar, de que tenía que marcar esa falta, faltaban 30 segundos para terminar el partido, teníamos un partido de Octavos de final de un Mundial sin tarjetas, para mí fue ‘este qué le pasa’.

César Ramos recordó que le puso la mano a Cristiano Ronaldo para que no se acercara Mexsport

La ley en la mano, llego y lo amonesto, se me queda viendo, se echa para atrás, quiere acercarse, le pongo la mano para que no se acerque, o sea, con un contacto visual, como que siente la mirada, recula, reanuda, terminó el partido y nos vamos”, recordó César Ramos en FOX.

La selección de Portugal llegó al Mundial con altas expectativas, venían de ganar la Eurocopa 2016.

La cosa no paró ahí con Cristiano Ronaldo. El árbitro, que también estará en el Mundial 2026, tuvo un reconocimiento simbólico del luso, quien al final se despidió del mexicano.

“Va y se despide al final, para mí fue un gran reconocimiento. La única tarjeta de ese partido fue a él y la foto le da la vuelta al mundo, es un recuerdo que tengo de mi carrera. La magnitud fue tal que mi teléfono explotaba en cuanto lo prendí, nunca lo uso en los partidos. Llego al hotel y lo prendo y era una cantidad impresionante de mensajes que tardé dos semanas en contestar todos”, señaló.

César Ramos obtuvo una 'recompensa' simbólica de Cristiano Ronaldo Mexsport

César Ramos también recordó las palabras que le dijo Cristiano Ronaldo en aquella ocasión sobre la cancha del Fisht Olympic Stadium.

“’Míster, Míster’, enojado, con la vena marcada, la tienes que marcar, la tienes que pitar, no le contesté nada, un contacto visual y dije este no se va a ir limpio, no dejé que se acercara porque sí estaba muy molesto”, dijo.