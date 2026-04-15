Listas las semifinales de la Champions League 2025-2026
Tras los partidos de este miércoles, quedaron definidas las semifinales de la Champions. Consulta cuándo se juegan los partidos de ida y vuelta
El Real Madrid no tuvo gesta, pero sí el Bayern Múnich para avanzar a la siguiente ronda. Tras los partidos de este miércoles quedaron definidas las semifinales de la Champions League de la temporada 2025-26.
El Real Madrid soñó con la remontada, pero los goles de Luis Díaz (89’) y Olise (90+4’) sepultaron sus esperanzas. El Bayern Múnich ganó el duelo 4-3 (6-4 global) para meterse a semifinales. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se quedaron con nueve futbolistas, tras las expulsiones de Eduardo Camavinga y Arda Güler.
Por segundo año consecutivo, los merengues quedaron eliminados en Cuartos de final. LaLiga es el último torneo que podrían conseguir los blancos, pero están 9 puntos del Barcelona.
En el otro duelo de este miércoles 15 de abril, Arsenal igualó 0-0 con el Sporting CP, pero gracias al 1-0 en la ida, avanzó a las semifinales de la Champions League.
ASÍ QUEDARON LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026:
- PSG vs Bayern Múnich
- Atlético de Madrid vs. Arsenal
LOS PARTIDOS DE IDA DE LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026:
- Martes 28 de abril: PSG vs. Bayern Múnich.
- Miércoles 29 de abril: Atlético de Madrid – Arsenal.
LOS PARTIDOS DE VUELTA DE LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026:
- Martes 5 de mayo: Arsenal - Atlético de Madrid.
- Miércoles 6 de mayo: Bayern Múnich vs. PSG.
La final de la Champions League se jugará el Sábado 30 de mayo en el Puskas Arena, Budapest.