Listas las semifinales de la Champions League 2025-2026

El Real Madrid no tuvo gesta, pero sí el Bayern Múnich para avanzar a la siguiente ronda. Tras los partidos de este miércoles quedaron definidas las semifinales de la Champions League de la temporada 2025-26.

El Real Madrid soñó con la remontada, pero los goles de Luis Díaz (89’) y Olise (90+4’) sepultaron sus esperanzas. El Bayern Múnich ganó el duelo 4-3 (6-4 global) para meterse a semifinales. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se quedaron con nueve futbolistas, tras las expulsiones de Eduardo Camavinga y Arda Güler.

Por segunda ocasión, el Real Madrid quedó eliminado de los Cuartos de final de la Champions League Reuters

Por segundo año consecutivo, los merengues quedaron eliminados en Cuartos de final. LaLiga es el último torneo que podrían conseguir los blancos, pero están 9 puntos del Barcelona.

En el otro duelo de este miércoles 15 de abril, Arsenal igualó 0-0 con el Sporting CP, pero gracias al 1-0 en la ida, avanzó a las semifinales de la Champions League.

ASÍ QUEDARON LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026:

PSG vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs. Arsenal

LOS PARTIDOS DE IDA DE LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026:

- Martes 28 de abril: PSG vs. Bayern Múnich.

- Miércoles 29 de abril: Atlético de Madrid – Arsenal.

LOS PARTIDOS DE VUELTA DE LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026:

- Martes 5 de mayo: Arsenal - Atlético de Madrid.

- Miércoles 6 de mayo: Bayern Múnich vs. PSG.

La final de la Champions League se jugará el Sábado 30 de mayo en el Puskas Arena, Budapest.