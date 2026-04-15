Yamal y su promesa al Barca tras la eliminación en Champions: "Volveremos"

La noche en el Estadio Metropolitano dejó una de las imágenes más dolorosas para el barcelonismo en lo que va del 2026. Mientras que en la LaLiga son los amos y señores, en la Champions League deben conformarse con el discurso de una nueva eliminación y mantener la racha negativa en esta competencia ante el Atlético de Madrid.

A pesar de los intentos y la propuesta ofensiva de Hansi Flick, el Barcelona intentó revertir el marcador ante un Atlético de Madrid sólido que, si bien recibió dos anotaciones solo necesitaba una para avanzar y la consiguió para asegurar su pase a semifinales de la Champions League.

Un día después del encuentro, Lamine Yamal, envió un mensaje en sus redes sociales para hablar de sus sensaciones en el partido. El atacante no buscó excusas para la derrota. "Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción", dijo el jugador del Barcelona.

Una lección de cara al futuro

A pesar de la decepción, Lamine prefirió enfocar su discurso en el crecimiento del proyecto deportivo. Para el "10" del Barça, este tropiezo europeo debe servir como combustible para lo que resta de la temporada, donde el equipo aún pelea por consolidar su liderato en LaLiga.

"Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno", afirmó el canterano.

La promesa: El regreso de la gloria a Barcelona

Yamal apeló a sus valores familiares y a la historia del club para asegurar que el objetivo de levantar "La Orejona" sigue más vivo que nunca en su mente.

"Somos el Barca, y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple… y la traeremos a Barcelona", finalizó el también seleccionado español.