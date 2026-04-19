André Jardine revienta a influencers y youtubers

¿Irse del América? ¿Nombres que suenan para suplirlo como técnico? André Jardine aseguró que está firme en el cargo, al tiempo que le recriminó a los generadores de rumores tras el irregular paso del América en Liga MX y la eliminación en Concachampions.

"De youtubers que producen material en este tema, por este club del interés que genera, imagino que ahorita he sido muy documentado en redes, me enfoqué en lo que tenía que hacer, tuve que descargar la cabeza por todo lo que enfocamos al objetivo de Concacaf, después con lo del patrón (visita de Emilio Azcárraga al club), hicimos una junta con jugadores y salí con mejores sensaciones, me siento respaldado y es importante, sigo muy comprometido con los objetivos", dijo tras la victoria ante el Toluca, en el Estadio Banorte (2-1).

André Jardine consideró que aceptan a quienes se quieren subir al barco Mexsport

De igual manera lanzó una réplica a sus críticos.

"El mensaje es dentro de la cancha, estaban dolidos con nosotros y como nosotros, es importante dar respuesta a los nuestros, nuestra afición es impresionante en ese aspecto, agradecer presencia y apoyo".

Incluso Jardine les da el beneficio de volverse a subir al barco americanista.

"También dos años y medio algunos ya se bajaron del barco, pero se volvieron a subir, estamos tranquilos y aceptamos a quienes se quieran subir al barco, pero esa sensación de dar alegría a la afición, porque este grupo va a pelear, no tengan duda".

Sobre el sexto triunfo del torneo, André Jardine resaltó que "es fundamental, rivalidad que viene siendo dura entre estos equipos, el actual campeón, el partido empezó complicado, Toluca generando, nosotros intentando ajustar, a partir del minuto 20 dividimos el control", añadió.

Por último, el director técnico de las Águilas del América anticipó que la visita que tuvieron de Emilio Azcárraga tras la eliminación en Concacaf sirvió para fortalecer la confianza entre todas las áreas.