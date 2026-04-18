Chivas sigue de líder y hace historia con goliza al Puebla

Chivas siguió como líder e hizo historia en el Clausura 2026 de la Liga MX. Los dirigidos por el argentino Gabriel Milito llegaron a 11 triunfos en torneos cortos e impusieron nueva marca en el club, luego de la goliza de 5-0 al Puebla en duelo de la Jornada 15 que se disputó en el Estadio Akron. Doblete de Bryan González.

Chivas rebasó la marca de 10 triunfos que consiguió en el Clausura 2023, Bicentenario 2010, Clausura 2004 e Invierno 2008. Y no sólo eso, al llegar a 34 puntos, empató la marca de unidades que consiguió en el Clausura 2023, Clausura 2004, Invierno 1998 y Verano 1997

Armando 'La Hormiga' González no pudo anotar contra el Puebla, duelo de la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

El Guadalajara no tuvo un comienzo frenético como está acostumbrado. El Puebla le revirtió el panorama y tuvo dos aproximaciones de gol en los primeros minutos. La primera de ellas se dio al 2’, cuando Alejandro Organista recibió el balón en el área, lo enganchó para quitarse el defensor y después mandó un remate cruzado que pasó a un costado

El segundo aviso del Puebla fue con un remate de pierna izquierda que mandó Emiliano Gómez, pero el balón se fue a un lado al 4’.

Los dirigidos por el español Alberto Espigares sufrió una baja. Kevin Velasco se lesionó en un sprint.

Chivas 1 – 0 Puebla. El Guadalajara empezó a encontrarse y se puso adelante en el marcador, gracias a un espectacular impacto de Bryan González, que no se conoció si quiso rematar a puerta o mandar un servicio, tras una asistencia de Efraín Álvarez. Fue su segundo gol del ‘Cotorro’ en el torneo.

Bryan González festejó su golazo Mexsport

El Puebla respondió, pero Raúl ‘Tala’ Rangel estuvo atento para salvar un remate al 23’.

Chivas 2 – 0 Puebla. Excelente servicio de Brian Gutiérrez a segundo poste y Ricardo Marín remató solo a la portería para marcar al 26’. Su segundo gol de lo que va de la temporada.

Ricardo Marín marcó el segundo gol de Chivas ante Puebla en el primer tiempo Mexsport

ASÍ FUE EL CHIVAS – PUEBLA (SEGUNDO TIEMPO)

Chivas 3 – 0 Puebla. Servicio del 'Cotorro' por la banda izquierda, 'La Hormiga' González no pudo conectar como hubiera querido, retrasó el balón con la pantorrilla y Brian Gutiérrez lo mandó al fondo. Su segundo gol en el torneo.

Gabriel Milito debutó a Jonathan Pérez en la Liga MX. El originario de California, EU, entró de cambio al 77’. Se destaca por su velocidad, arranque y en espacios reducidos.

La afición se fue contenta con el triunfo de 5-0 de Chivas sobre el Puebla Mexsport

Chivas estuvo a punto de marcar un golazo. Hugo Camberos robó el balón y mandó un servicio, donde Daniel Aguirre remató de ‘tijera’, pero el balón fue a las manos del arquero al 79’.

Chivas 4 – 0 Puebla. Tras un balón rechazado, Bryan González se llevó a dos rivales y mandó un potente remate cruzado para vencer al portero al 82’. Su tercer gol del torneo.

Chivas 5 – 0 Puebla. Jonathan Pérez robó el balón. Santiago Sandoval abrió por la derecha y Hugo Camberos mandó un remate cruzado al fondo. Su segundo gol en el torneo.