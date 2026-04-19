Chivas va por más; Milito muestra ambición

Chivas no baja los brazos tras goliza sobre Puebla, clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, igualar el récord de puntos y mantenerse líderes de la Liga MX. El técnico argentino, Gabriel Milito, muestra ambición para que siga el crecimiento en el interior del equipo.

“Siempre se quiere más, debemos tener ambición. Es importante el récord de puntos o victorias de local, el esfuerzo de jugadores se devuelve con estos datos, pero seguimos en fase de construcción. Si tienen ambición no paran de crecer, siempre hay cosas que mejorar, no hay un límite, el límite se lo pone uno.

Siento que estamos haciendo un gran campeonato, podemos tener mucha regularidad en el desarrollo de los partidos, no me conformo con lo que venimos haciendo, tenemos que ir por más”, indicó Gabriel Milito en conferencia de prensa.

El argentino ve como un desafío el que Chivas termine la fase regular como líderes del Clausura 2026 de la Liga MX.

MILITO NO SE INQUIETA POR ‘SEQUÍA’ DE ‘LA HORMIGA’ GONZÁLEZ

Armando ‘La Hormiga’ González suma dos partidos sin anotar, pero esta circunstancia no le inquieta al argentino Gabriel Milito, al contrario, alabó a su delantero, a quien lo consideró implacable.

Armando 'La Hormiga' González sumó dos partidos sin marcar gol Mexsport

“Va muy bien. La cantidad de goles que lleva marcando son cifras muy importantes. No pudo marcar hoy ni el anterior, siempre tiene opciones. Sigo contando con sus goles, el equipo necesita de sus goles, está tranquilo. Es un goleador implacable y volverá, ya sea con nosotros o en Selección. Oportunidades va a tener, un jugador con instinto diferente, tiene un sentido más en el área, no me preocupa para nada ni a él”, indicó.

‘La Hormiga’ González está empatado con Joao Pedro en la cima de la Tabla de Goleo, ambos con 12 tantos.