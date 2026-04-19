Black Tiger, tercer finalista para el Campeonato Universal 2026 del CMLL

Black Tiger ganó la eliminatoria de los monarcas nacionales para ser el tercer finalista por el Campeonato Universal 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), luego de una intensa batalla final contra Esfinge sobre el ring de la Arena México en la tradicional función del Viernes Espectacular.

Black Tiger venció a Esfinge para conseguir su boleto a la final del Campeonato Universal 2026 Foto: CMLL

En la tercera eliminatoria participaron: Hijo de Stuka Jr, Capitán Suicida, Felino Jr, Esfinge, Akuma, Black Tiger, Guerrero Maya Jr, El Cobarde y Calavera Jr I.

Tras una intensa eliminatoria en la que sólo quedaron en la lucha final Esfinge y Black Tiger, éste último ganó el combate al aplicar un letal ‘Tiger Bomb’.

Tras concluida la batalla, Black Tiger trató de ayudar a levantar a Esfinge, y cuando lo hizo, le arrancó la máscara. El enmascarado se une a Máscara Dorada y Hechicero en la final por el Campeonato Universal 2026.

Por su parte, Averno, Euforia y Mephisto dominaron el primer tercio del combate ante Último Guerrero, Stuka Jr y Gran Guerrero, pero al final sucumbieron.

Los Viajeros del Tiempo, conformados por Max Star, Valiente Jr y Futuro, sucumbieron ante El Galeón Fantasma, Difunto, Barboza y Furia Roja.

En el mano a mano femenil, Garra Negra se llevó la victoria sobre Keyra, en una rivalidad que lleva más de 10 años.

En el inicio de la función en la Arena México, Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus se llevaron el triunfo sobre Vegas Depredador, Tenochca y Kimba.