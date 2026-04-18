Max Verstappen ofrece condolencias tras accidente fatal en Nürburgring: “Estoy en shock”

Max Verstappen envió sus condolencias a la familia de Juha Miettinen, quien falleció este sábado en un accidente en el marco de las carreras calificatorias de las “24 Horas de Nürburgring”.

Siete vehículos se involucraron en una colisión cuando apenas habían transcurrido 25 minutos en la primera de dos competencias preliminares que se habían agendado para este fin de semana en el denominado “Infierno Verde”.

Pero fue dos horas después cuando se anunció la muerte de Juha Miettinen, de 66 años de edad, quien había participado en categorías alemanas durante varias décadas.

Verstappen todavía no había hecho el relevo con Lucas Auer en el Mercedes-AMG GT3 para tomar parte de la competencia, por lo que no vio acción en la sesión estelar de este sábado, ya que se canceló tras el anuncio del deceso de Miettinen, el primero que ocurre en este efento desde 2014.

A través de redes sociales, el tetracampeón de Fórmula 1 manifestó su tristeza por lo ocurrido.

En shock por lo que pasó hoy…”, publicó.

El automovilismo es algo que todos amamos, pero en veces como ésta, es un recordatorio de lo peligroso que puede ser”.

Envío mis sinceras condolencias a la familia y cercanos de Juha”.

El mensaje de Verstappen Instagram

Verstappen está aprovechando las vacaciones forzadas de la Fórmula 1 para competir en las preliminares rumbo a la prueba de 24 horas, la cual se realizará el 16 y 17 de mayo, en el circuito de Nordschleife.

Mañana domingo, en la segunda carrera calificatoria, se guardará un minuto de silencio en honor a Miettinen.