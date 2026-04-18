América por fin ganó en el Estadio Banorte

El América por fin ganó en su regreso al renovado estadio Banorte. Lo hizo por 2-1 sobre un Toluca rebasado por sus propias emociones que lo orillaron a terminar el juego con un hombre menos.

Segunda derrota en el Torneo Clausura 2026 para unos Diablos Rojos que se perfilaban intratables, aunque su carrera hacia la Liguilla no peligra al quedarse con 27 puntos, cinco más que las Águilas del América que ya se permiten escalar puestos.

El América escaló posiciones en la tabla general de la Liga MX Mexsport

Abrumadora presencia del Toluca durante el primer tiempo. En gradas fueron mayoría. La enorme mancha escarlata en una de las cabeceras lo exhibía, al tiempo que en aliento los cánticos se ponían a la par de los fanáticos azulcremas.

Sobre la cancha, el equipo mexiquense no dejó de bombardear el marco de Rodolfo Cota. La primera línea del América fue la más exigida, pero Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Miguel Vásquez manejaron la situación con temple y una infinidad de rechaces en lugar de salir jugando con el balón.

Al América le costó un mundo poner un pie en el sector contrario. Tardó casi media hora, pero supo equilibrar su ofensiva y poner en apuros al meta Luis García. Al 31’, Brian Rodríguez dio un primer aviso con un tiro raso, pero en un segundo intento, el Rayito abrió el marcador con un disparo cruzado.

Marcel Ruiz sigue teniendo minutos de cara al Mundial 2026 Mexsport

El mérito de un buen juego no significó nada para el Toluca antes de irse al descanso, mientras que el tanto para las Águilas más que una ventaja representó una reconexión con su gente tras la eliminación el martes pasado en la Concacaf Champions Cup.

Los ecos de rechiflas y de los abucheos de hace días se esfumaron. También el nerviosismo por no llegar favorito al choque con los Diablos Rojos y su calidad de mejor defensiva.

Para la segunda mitad, el América siguió envalentonado. El arrancar el partido sin un centro delantero nominal fue un aspecto que el estratega Antonio el Turco Mohamed lo tomó por sorpresa y con ello un segundo gol de los amarillos. Al 50’, el Rayito Rodríguez fue fulminante con el 2-0, un zapatazo desde fuera del área.

Brian Rodríguez fue fulminante Mexsport

En lo moral, el Toluca no quedó del todo fuera del partido. Dos minutos después, en jugada de tiro de esquina, se hizo presente en el marcador de manera fortuita, con un autogol de Miguel Vásquez, para el 2-1. El defensor americanista estuvo condicionado por una rápida peinada de Jesús Gallardo.

Ajustó el brasileño André Jardine con doble cambio, al ingresar a los defensivos Ramón Juárez y Kevin Álvarez en sustitución de Isaías Violante y Miguel Vásquez, éste además del autogol, cargaba con una amonestación.

Antonio Mohamed, luego del ingreso de Helinho para el inicio del segundo tiempo, optó por uno de los elementos que preocupa al gremio del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026, a Marcel Ruiz.

El mediocampista entró al 61’ por Jesús Angulo, en una prueba de fuego para recuperar su lugar en la Selección Mexicana tras sufrir una lesión de ligamentos y menisco.

El cierre de ambos no decepcionó entre una pésima falla de Raúl Zúñiga frente a la portería, el susto para el América con un gol anulado al Toluca y una tarjeta roja directa para Helinho, por una fuerte entrada sobre Alan Cervantes, que terminó por calentar los ánimos entre los jugadores y las zonas técnicas en las que El Turco Mohamed causó polémica con un gesto hacia el cuerpo técnico de André Jardine.