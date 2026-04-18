Chivas vs Puebla, EN VIVO Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX

Armando ‘La Hormiga’ González está a un partido de igualar la marca histórica de Crescencio Mellone Gutiérrez, establecida en la temporada 1956-57, anotando en siete juegos seguidos en casa

Armando ‘La Hormiga’ González está a un partido de igualar la marca histórica de Crescencio Mellone Gutiérrez, establecida en la temporada 1956-57, anotando en siete juegos seguidos en casa