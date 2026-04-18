Chivas vs Puebla, EN VIVO Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX
Detalles, imágenes y goles del partido entre Chivas y Puebla, correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX
Chivas
00
Puebla
Los jugadores salen a la cancha del Estadio Akron
Armando ‘La Hormiga’ González está a un partido de igualar la marca histórica de Crescencio Mellone Gutiérrez, establecida en la temporada 1956-57, anotando en siete juegos seguidos en casa
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Chivas y Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se disputa en el Estadio Akron, recinto que organizará partidos del Mundial 2026!