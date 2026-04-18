Marcel Ruiz no desentona y mantiene encendido el sueño del Mundial 2026

Jugando su segundo partido, y el doble de minutos que en el primero, Marcel Ruiz no desentonó con Toluca en el partido de la Jornada 15 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX; dio pase de gol que Paulinho no logró concretar.

Ingresando en el minuto 63 por Jesús Angulo, Marcel Ruiz buscaba terminar con las dudas que existen en el entorno del mediocampista debido a la ruptura de ligamento cruzado que sufrió y que lo mantiene entre algodones para el Mundial 2026.

En su primera jugada, Marcel Ruiz se recargó por la banda de la derecha y posteriormente tomó su sitio habitual, contando con participaciones clave como el retrasar la jugada para Luis García y evitar el peligro azulcrema, mismos que se mantenían por delante en el marcador contra todo pronóstico.

Para el minuto 70, Marcel Ruiz barrió en campo propio para recuperar el balón y darle salida a los Diablos, quienes lograron llegar al borde del área rival.

Marcel Ruiz durante su segundo partido tras sufrir la ruptura de ligamento cruzado. Mexsport

Durante el minuto 76, el mediocampista de Toluca y la Selección Mexicana recibió en el centro de la cancha y mandó un cambio de juego preciso para Santiago Simón.

Su mejor jugada al minuto 83

Apenas 20 minutos después de haber ingresado, Marcel Ruiz llegó al borde del área para asociarse de manera perfecta con Paulinho, cediendo el balón con distintas paredes que dejaron al delantero portugués que sorprendentemente falló su intento rumbo al arco americanista.

Finalmente, con la salida de Alexis Vega, Marcel Ruiz terminó como capitán de unos Diablos que hicieron vibrar el Estadio Banorte con un gol anulado al 90+2’, mismo que representó el triunfo y los tres puntos en favor de las Águilas en el ocaso del Clausura 2026.

Las últimas pruebas para Marcel Ruiz se darán ante Mazatlán (miércoles 22) y León (sábado 25), compromisos en donde deberá contar con participación para acumular esfuerzo sobre su rodilla derecha y conocer su ritmo de cara a la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

BFG