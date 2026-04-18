Tremendo nocaut contra argentino en el primer round; Ben Whittaker se impuso

Los jóvenes se están apuntando triunfos simbólicos. Gout Gout de 18 años volvió a sorprender en el atletismo y en esta ocasión, fue la promesa del boxeo británico, Ben Whittaker, quien sólo tuvo un round para vencer al argentino Braian Nahuel Suárez con un tremendo nocaut en la categoría de los semipesados.

El argentino Braian Nahuel Suárez no resistió la pegada de Ben Whittaker Reuters

Ben Whittaker fue medallista olímpico de Tokio 2020 y sólo necesitó 2:40 segundos para mandar al argentino a la lona en el M&S Bank Arena de Liverpool, Reino Unido, en lo que fue la pelea estelar de Matchroom Boxing.

El británico de 28 años le puso su dosis que lo hizo viral en redes sociales. Esquivó un golpe con gran virtud, le puso picante a la escena al estilo de Jorge ‘Maromero’ Páez, lo que provocó la respuesta de los aficionados. Le dio un giro a la pelea al conectar ganchos al cuerpo e impactos de mano derecha, uno de ellos alcanzó al argentino para dejarlo moribundo y mandarlo a la lona.

El promotor Eddie Hearn le dio la oportunidad a Ben Whittaker ante la lesión de Callum Smith. El joven aceptó encabezar la cartelera. “Es la evolución de la próxima gran superestrella británica en el boxeo. Es casi molesto lo hábil y tranquilo que es porque tiene muchas cosas especiales”.

Ben Whittaker, de West Bromwich, dejó su registro en 11-0-1, con 8 nocauts. Por su parte, Braian Suárez quedó en 21-5, 20 nocauts. El joven fue firmado por Matchroom Boxing en el pasado mes de octubre.

El promotor Eddie Hearn perfila a Ben Whittaker como la próxima estrella del boxeo británico Reuters

OTROS RESULTADOS DE LA FUNCIÓN WHITTAKER – SUÁREZ

- Joe McGrail se llevó la victoria sobre Aaron Hayden, pelea por el título de peso gallo de la BBBX.

- Stephen Clarke se impuso a Luis Enrique Montelongo.

- Molly McCann venció a Ashleigh Johnson en peso supergallo femenil.

- Tom Rafferty ganó a Pablo Sosa.

- Leo Atang se llevó el combate ante Viktar Chvarkou en peso pesado.