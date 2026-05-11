¿Existe una vacuna contra el hantavirus?

¿Existe una vacuna disponible contra el hantavirus, un virus capaz de causar cuadros graves y muertes? La respuesta corta es no. Aunque hay proyectos en desarrollo, especialistas advierten que una vacuna de uso amplio todavía está a años de distancia, incluso después de que el brote dejara tres personas fallecidas y varios casos confirmados en distintos países.

La Organización Mundial de la Salud informó que el brote está vinculado a viajes en el crucero MV Hondius y que el virus identificado pertenece al grupo de hantavirus, con casos asociados al virus Andes, una variante relevante porque puede transmitirse entre personas bajo ciertas condiciones de contacto cercano.

En su actualización, la OMS reportó un grupo multinacional de casos relacionados con el barco; Reuters informó que la cifra confirmada había subido a siete casos, con tres muertes y dos casos sospechosos adicionales.

Un brote que expuso una enfermedad sin vacuna disponible

El MV Hondius partió de Ushuaia, Argentina, y posteriormente quedó vinculado a casos en pasajeros de distintas nacionalidades. Reportes recientes ubican casos o investigaciones sanitarias relacionadas con personas de países como Sudáfrica, Suiza, Países Bajos, Alemania, España, Francia y Estados Unidos.

El caso llamó la atención porque el hantavirus suele asociarse con exposición a roedores o a sus excretas, no con brotes en cruceros; sin embargo, el virus Andes tiene una característica particular: es el único hantavirus reconocido por su capacidad de transmitirse entre humanos, especialmente en contactos estrechos y prolongados.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades publicó recomendaciones para el manejo de pasajeros vinculados al brote del MV Hondius, mientras las autoridades sanitarias de varios países coordinaron vigilancia, cuarentenas, repatriaciones y seguimiento de contactos.

Hantavirus Especial

¿Por qué una vacuna aún no está cerca?

El principal obstáculo no es que nadie haya intentado desarrollar vacunas contra hantavirus. El problema es que los proyectos siguen en fases tempranas, con financiamiento limitado y desafíos propios de un virus que provoca brotes poco frecuentes, pero potencialmente graves.

Nature reportó que actualmente no existe una vacuna contra hantavirus ampliamente disponible y que el desarrollo sigue dependiendo de candidatos experimentales. Uno de los científicos que ha trabajado en esta área es Jay Hooper, virólogo que ha impulsado vacunas de ADN contra distintas cepas de hantavirus, incluyendo Hantaan, Puumala y otros virus asociados a enfermedad grave.

En 2024 se publicó un ensayo de fase 1 con vacunas de ADN contra los virus Hantaan y Puumala, administradas mediante inyección sin aguja. Aunque los resultados mostraron que los candidatos podían inducir anticuerpos neutralizantes en humanos, este tipo de avances todavía no equivale a tener una vacuna aprobada, producida y disponible para la población general.

EnsiliTech y la apuesta por una vacuna de ARNm estable

Uno de los proyectos más citados en los últimos días es el de EnsiliTech, una empresa surgida de la Universidad de Bath, en Reino Unido. La compañía trabaja en una vacuna contra hantavirus basada en ARN mensajero y en una tecnología llamada Ensilication, diseñada para proteger materiales biológicos dentro de estructuras de sílice.

La promesa de esta tecnología es importante: si una vacuna de ARNm pudiera mantenerse estable sin cadena de frío, sería más fácil almacenarla, distribuirla y llevarla a zonas donde la refrigeración es limitada. Esto podría ser especialmente útil para virus emergentes o brotes en regiones remotas.

Sin embargo, el candidato todavía no ha llegado a ensayos en humanos. De acuerdo con información difundida sobre el proyecto, el desarrollo ha mostrado avances preclínicos, pero aún falta el salto más costoso y complejo: producir material de calidad clínica, obtener autorizaciones regulatorias e iniciar estudios de seguridad en personas.

Moderna y Corea del Sur también trabajan en una vacuna

Otro proyecto relevante involucra a Moderna y al Vaccine Innovation Center de Korea University. La colaboración fue anunciada en 2024 dentro del programa mRNA Access de Moderna, con el objetivo de desarrollar una vacuna basada en ARNm contra hantavirus.

Reportes recientes indican que los investigadores han logrado resultados prometedores en ratones, pero el proyecto todavía enfrenta barreras para pasar a estudios clínicos en humanos. La producción de material de grado clínico y el financiamiento para ensayos siguen siendo puntos críticos.

Esto muestra una diferencia clave con el desarrollo de vacunas contra Covid-19. En aquella pandemia hubo inversión masiva, compras anticipadas, presión política y urgencia global. En hantavirus, los brotes son más raros y geográficamente focalizados, por lo que el mercado potencial es menor y el incentivo comercial suele ser más débil.

China y Corea del Sur tienen vacunas, pero no resuelven el problema global

Algunos países han desarrollado o utilizado vacunas contra ciertos hantavirus, particularmente en Asia, donde circulan variantes asociadas a fiebre hemorrágica con síndrome renal. Sin embargo, esas vacunas no están ampliamente disponibles a nivel internacional y su eficacia ha sido descrita como variable por especialistas citados en la cobertura científica reciente.

Además, no todos los hantavirus son iguales. Una vacuna desarrollada contra una cepa de Asia no necesariamente protege contra el virus Andes, asociado a los casos del crucero y endémico en regiones de Sudamérica. Esa diversidad complica el desarrollo de una solución universal.

Por eso, el brote del MV Hondius no solo plantea la necesidad de “una vacuna contra el hantavirus”, sino de vacunas o contramedidas que respondan a cepas específicas y a escenarios de transmisión distintos.

El financiamiento, la gran barrera

La investigación contra hantavirus ha avanzado con lentitud porque los brotes son esporádicos. Eso reduce la presión política y comercial para invertir en vacunas, tratamientos o estudios clínicos grandes.

A diferencia de enfermedades con incidencia constante o mercados amplios, el hantavirus suele llamar la atención cuando aparece un brote grave. Después, el interés baja. Esa dinámica dificulta sostener equipos, producir lotes clínicos, reclutar voluntarios y avanzar hacia estudios de fase 2 o fase 3.

En este contexto, los especialistas advierten que una vacuna para uso público podría tardar varios años. Incluso los candidatos más prometedores aún deben demostrar seguridad, inmunogenicidad, eficacia y capacidad de producción.