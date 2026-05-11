Frentes Políticos / 11 de mayo de 2026

1. Turbulencia. Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, construyó buena parte de su discurso denunciando los excesos del pasado. Pero las cuentas de 2022 le pasaron factura en el aire, con 29.8 mdp en pasajes aéreos, casi el doble del promedio anual registrado durante el gobierno de Carlos Mendoza Davis. La explicación oficial apunta al apoyo a deportistas, aunque los nombres y destinos siguen volando en clase reservada. Bertha Montaño, secretaria de Finanzas, prometió diversificar proveedores para equilibrar el mercado; lo que no ha logrado equilibrar es la percepción. Criticar el turismo político es sencillo. Lo difícil es no abordarlo.

2. Excesos. La elección en Coahuila dejó de medirse en mítines y encuestas cuando Delia Aurora Hernández Alvarado, diputada local de Morena y candidata en el Distrito 4, fue atacada con bates y fierros en San Pedro. La escena retrata el viejo manual, cuando faltan votos, sobran golpeadores. Morena elevó el caso a tentativa de feminicidio y puso a la Fiscalía estatal frente a la prueba de investigar en serio o archivar el expediente con la parsimonia de siempre. Morena queda con el deber político de impedir que la indignación se disuelva. En campaña, los discursos abundan; la seguridad, no. Y el miedo ya salió a volantear.

3. Reflectores. Samuel García, gobernador de Nuevo León, confirma dos pistas paralelas rumbo al Mundial, una ciudad en remodelación y un aparato de seguridad que no deja de perseguir incendios cotidianos. Mientras Fuerza Civil capturó en Guadalupe a ocho presuntos extorsionadores, uno de ellos con orden de aprehensión por feminicidio, el gobierno estatal acelera monorrieles, parques y corredores para recibir a miles de visitantes. Este momento de proyección internacional exige orden, pero la realidad insiste en colarse por la puerta de atrás. No olvidar que el Mundial dura semanas; la seguridad se juega todos los días.

4. Masacre. La madrugada volvió a exhibir el tamaño del hueco en Iztapalapa, CDMX, con tres muertos, entre ellos dos adolescentes de 16 años y nueve heridos, tras un ataque directo en una convivencia familiar en la colonia Reforma Política. Aleida Alavez, la alcaldesa, habla de reducciones en delitos de alto impacto, pero las balas no suelen leer estadísticas. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad capitalino, activó cámaras y peritajes, el protocolo obligado cuando la violencia ya hizo su trabajo. La percepción de inseguridad sigue entre las más altas de la capital. En Iztapalapa nada cambia. Aseguran que los números bajan; los funerales, no.

5. Ajuste. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, se reunirá hoy lunes con los legisladores que promueven mover la elección judicial de 2027 a 2028. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Javier Corral, senador de Morena, impulsan una corrección que el propio Consejo General considera necesaria por la incompatibilidad con los comicios ordinarios. El dato es político, once consejeros coinciden en que el diseño original nació forzado. Si el Congreso corrige antes del 31 de mayo, dirá que escucha; si no, confirmará que la reforma judicial se escribió con prisa. Ahora exige cirugía… sobre la marcha.