Producirán vacuna contra covid en México con tecnología 'never frozen' 

La farmacéutica Pfizer anunció una actualización en su tecnología de vacunas contra covid-19 basada en ARN mensajero, que elimina uno de los principales retos logísticos: la necesidad de ultracongelación.

La nueva versión, denominada bajo el concepto 'never frozen', permite almacenar y distribuir las dosis en condiciones estándar de refrigeración, lo que modifica de forma significativa la cadena de suministro.

Es una vacuna nueva, con una tecnología que nunca ha estado ultracongelada, que se puede distribuir en temperatura como cualquier otra vacuna, entre 2 y 8 grados centígrados", explicó en conferencia de prensa Jorge Luis Morell, director general de Pfizer México

Juan Luis Morell, director general de Pfizer en México Cortesía

De temperaturas extremas a refrigeración convencional

A diferencia de versiones previas que requerían temperaturas cercanas a los -70°C, esta nueva formulación puede mantenerse entre: 2 y 8 grados centígrados, rango utilizado en vacunas convencionales.

Este ajuste permite que la distribución se realice con infraestructura ya existente en sistemas de salud, sin necesidad de equipos especializados de ultracongelación.

Permite que llegue a más lugares del país, permite que haya una vacunación más equitativa, permite que sea más eficiente y permite también que haya menor desperdicio de la vacuna porque tiene una vida útil mucho mayor que la otra vacuna que sí está ultracongelada", comentó el director general de Pfizer México

Una tecnología adaptable a nuevas variantes

Al igual que otras vacunas basadas en ARN mensajero, esta versión mantiene la capacidad de actualización rápida frente a nuevas variantes del virus. Esto permite modificar la composición de la vacuna en función de las cepas circulantes en cada temporada, un aspecto clave en la estrategia de vacunación a largo plazo.

El cambio en la cadena de frío tiene implicaciones directas en la distribución y cobertura de vacunación como un mayor alcance geográfico, incluyendo zonas sin infraestructura especializada, la reducción de costos logísticos en almacenamiento y transporte, menor desperdicio de dosis.

Además, el modelo busca mejorar la equidad en el acceso, al permitir que comunidades remotas reciban el biológico en condiciones similares a las de zonas urbanas.

Vacuna contra covid sin ultracongelación se producirá en México

La estrategia incluye la fabricación local de esta nueva generación de vacunas. De acuerdo con el director general de Pfizer en México, Jorge Luis Morell, la producción se realizará en la planta de esta farmacéutica ubicada en Toluca, Estado de México.

El proyecto contempla la colaboración con autoridades de Salud, incluyendo a la Secretaría de Salud de México y a Birmex, con el objetivo de integrar la vacuna al sistema nacional de abasto.

La eliminación de la ultracongelación fue uno de los principales retos durante las primeras etapas de vacunación contra covid-19. Este cambio representa una adaptación tecnológica enfocada en la distribución a gran escala.

Al operar dentro de rangos de refrigeración estándar, la nueva formulación permite utilizar redes ya establecidas para otros programas de vacunación, lo que simplifica su implementación.