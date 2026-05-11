FIFA inicia cuenta regresiva para el Mundial 2026; falta un mes para el arranque

La cuenta oficial de la FIFA encendió la emoción rumbo al Mundial de 2026 al recordar en redes sociales que falta solo un mes para el arranque de la máxima justa del futbol internacional, torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

A través de distintas publicaciones, la FIFA compartió una imagen del trofeo de la Copa del Mundo colocado sobre el número 11 de un calendario con la frase “un mes”, haciendo referencia a que este 11 de mayo marca la cuenta regresiva rumbo al inicio del torneo el próximo 11 de junio.

Además, el organismo difundió un vídeo en el que aparece un campo de futbol acompañado por una animación con el mensaje que confirma la cercanía de la justa mundialista, aumentando la expectativa entre los aficionados por ver nuevamente a las grandes figuras del balompié internacional disputando el torneo más importante a nivel de selecciones.

El Mundial de 2026 será histórico por tratarse de la primera edición con 48 selecciones participantes. El partido inaugural se disputará en la cancha del Estadio Azteca, actualmente denominado Estadio Banorte, donde México enfrentará a Sudáfrica en un duelo que marcará la tercera ocasión en que el inmueble albergue una Copa del Mundo.

De cara al torneo, esta semana la FIFA comenzará con la supervisión de los estadios sede para verificar que cumplan con todos los requerimientos operativos y de infraestructura necesarios para recibir los encuentros de la fase de grupos. Debido a ello, el Estadio Azteca dejará de albergar partidos de Liguilla a partir de las Semifinales.

Asimismo, las selecciones nacionales deberán entregar sus prelistas de 55 futbolistas, mismas que posteriormente serán reducidas a 26 jugadores para conformar las convocatorias definitivas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.