Detienen a José Antonio ’N’, líder del Cártel del Noroeste en NL; aseguran 7 tigres

Un operativo encabezado por fuerzas federales en Nuevo León derivó en la captura de José Antonio “N”, identificado por las autoridades como presunto líder de una célula vinculada al Cártel del Noroeste, organización señalada por operaciones de lavado de dinero y contrabando de combustible.

La información fue confirmada este 11 de mayo de 2026 por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien detalló que durante las acciones también fue detenida una mujer y asegurados vehículos, armas, droga, dinero en efectivo y siete tigres.

“El operativo deriva de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas”, informó el funcionario federal a través de un mensaje oficial difundido en redes sociales.

Las diligencias fueron realizadas de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) mediante la ejecución de cuatro órdenes de cateo en distintos puntos de Nuevo León.

Operativo federal ligado a investigaciones por huachicol

De acuerdo con García Harfuch, las investigaciones están relacionadas con una estructura criminal dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita y al tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Las autoridades federales señalaron que las líneas de investigación se fortalecieron luego del aseguramiento de un buque en Tamaulipas, aunque hasta el momento no se han revelado más detalles sobre esa embarcación ni sobre el volumen de hidrocarburos presuntamente involucrado.

Como resultado de los cateos, las fuerzas federales aseguraron 10 armas de fuego, diversas dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo y dinero en efectivo.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el resguardo de siete tigres, localizados dentro de las propiedades intervenidas durante las diligencias ministeriales.

Las autoridades no precisaron si los animales contaban con permisos legales o si serán integrados a investigaciones ambientales paralelas.

La captura de José Antonio “N”

Según la SSPC, José Antonio “N” es considerado presunto operador de una célula afín al Cártel del Noroeste, organización criminal que mantiene presencia en entidades del norte del país y que ha sido señalada por actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de hidrocarburos y operaciones financieras ilícitas.

Aunque las autoridades no detallaron la función específica del detenido dentro de la estructura criminal, indicaron que las investigaciones continúan abiertas y que podrían derivarse nuevas órdenes de cateo o capturas en los próximos días.

La detención ocurre en medio del reforzamiento de operativos federales contra redes de contrabando de combustible, uno de los delitos que las autoridades mexicanas consideran prioritarios por su impacto económico y por los vínculos que mantiene con organizaciones del crimen organizado.

Aseguramiento de animales exóticos y vehículos de lujo

Durante las inspecciones realizadas en Nuevo León también fueron localizados vehículos de alta gama y animales exóticos, particularmente los siete tigres que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

En los últimos años, distintas investigaciones federales han relacionado a integrantes del crimen organizado con la posesión de especies exóticas como símbolo de poder económico y control territorial.

Las autoridades federales no han informado si los felinos fueron trasladados a unidades ambientales o zoológicos especializados mientras avanzan las investigaciones ministeriales.

En su posicionamiento oficial, Omar García Harfuch subrayó que las investigaciones relacionadas con esta célula criminal continúan en desarrollo y que los operativos forman parte de una estrategia federal para combatir estructuras vinculadas al lavado de dinero, huachicol fiscal y actividades del crimen organizado.

“Las investigaciones continúan”, señaló el titular de la SSPC tras informar sobre los resultados preliminares de los cateos realizados en Nuevo León.

Hasta ahora, las autoridades federales no han revelado las identidades completas de los detenidos ni el monto exacto del dinero asegurado durante los operativos.

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