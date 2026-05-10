‘Más de 90’ personas habrán sido evacuadas del crucero Hondius con casos de hantavirus

La emergencia sanitaria a bordo del crucero de lujo MV Hondius continúa escalando frente a las costas de Tenerife. Más de 90 pasajeros han sido evacuados este domingo después de que un brote de hantavirus dejara al menos tres personas fallecidas y activara protocolos internacionales coordinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), gobiernos europeos y autoridades españolas.

El secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, confirmó que la operación avanza bajo estrictas medidas de aislamiento y que concluirá este lunes con la salida de los últimos vuelos de repatriación desde las Islas Canarias.

Esperemos que siga yendo todo tan bien”, declaró Padilla en un mensaje difundido en redes sociales, mientras el barco permanece fondeado frente a Tenerife bajo supervisión sanitaria internacional.

El crucero transportaba cerca de 150 personas entre pasajeros y tripulación. Ninguno de los viajeros evacuados presenta síntomas hasta el momento, aunque todos fueron catalogados como contactos de alto riesgo y deberán cumplir una cuarentena preventiva de 42 días recomendada por la OMS.

Brote detectado tras varias muertes

El brote fue identificado el pasado 2 de mayo, 21 días después del fallecimiento del primer pasajero. Las autoridades sanitarias sudafricanas detectaron el virus durante pruebas realizadas a un ciudadano británico internado en cuidados intensivos.

Posteriormente murieron una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán vinculados al viaje. La OMS confirmó que al menos seis personas contrajeron el virus y que otras permanecen bajo vigilancia médica en hospitales de Sudáfrica, Suiza y Países Bajos.

Según las investigaciones preliminares, el primer contagio podría haberse originado antes del embarque, posiblemente durante un recorrido por Argentina y Chile, regiones donde el hantavirus es endémico. Las autoridades sanitarias consideran probable que posteriormente existiera transmisión dentro del barco.

Ciudadanos turcos se preparan para abordar un avión con destino a Turquía que transporta a pasajeros evacuados del crucero MV Hondius. AFP

Tenerife se convierte en operación sanitaria

Los pasajeros comenzaron a desembarcar este domingo en grupos controlados y fueron trasladados en autobuses militares directamente al aeropuerto de Tenerife, evitando cualquier contacto con la población local.

Los gobiernos de España, Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos enviaron aeronaves oficiales para evacuar a sus ciudadanos.

La ministra española de Sanidad, Mónica García, informó además que un avión procedente de Australia aterrizará este lunes para trasladar a pasajeros australianos, neozelandeses y viajeros asiáticos.

Mientras tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó personalmente a Tenerife para supervisar el operativo y coordinar las pruebas médicas junto a expertos internacionales.

Riesgo para Europa sigue siendo “bajo”

Las autoridades sanitarias europeas insistieron en que el riesgo para la población general continúa siendo reducido. El Ministerio de Sanidad español recordó que cada año más de 500 cruceros procedentes de Sudamérica llegan a Europa desde zonas donde existe presencia del virus y nunca antes se había registrado un brote de esta magnitud en territorio europeo.

Además, las inspecciones realizadas en el Hondius no detectaron presencia de roedores, principal vía de transmisión del hantavirus. La OMS explicó que, aunque la enfermedad suele propagarse por contacto con fluidos de roedores infectados, existen variantes excepcionales capaces de transmitirse entre personas.

Una mujer española que había compartido un vuelo con uno de los pacientes fallecidos dio negativo en las pruebas practicadas durante el fin de semana, lo que alivió parcialmente la preocupación de las autoridades.

Treinta miembros esenciales de la tripulación permanecerán a bordo del MV Hondius para conducir la embarcación hacia Países Bajos, donde será sometida a un proceso completo de desinfección.

Antes de partir, el crucero deberá repostar combustible mediante una operación marítima especial frente al puerto de Granadilla, según explicó Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

La emergencia sanitaria ya es considerada uno de los mayores operativos epidemiológicos marítimos registrados en Europa en los últimos años y mantiene en alerta a organismos internacionales de salud pública.

asc