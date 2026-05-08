Ese repentino chasquido interno puede ser desconcertante, como si algo se rompiera dentro de tu cráneo. Escuchar un tronido en la cabeza genera una alerta inmediata, pero la mayoría de las veces, el origen es más mecánico que cerebral.

Instituciones de prestigio como la Cleveland Clinic y Mayo Clinic señalan que estos ruidos, aunque alarmantes, suelen estar vinculados a fenómenos fisiológicos como el síndrome de la cabeza explosiva o problemas en la articulación temporomandibular.

¿Qué significa escuchar un tronido en la cabeza? Canva

¿Qué significa escuchar un tronido en la cabeza al dormir?

Escuchar un tronido en la cabeza al conciliar el sueño suele ser síntoma del Síndrome de la Cabeza Explosiva (EHS). Es una parasomnia inofensiva donde el paciente percibe un ruido fuerte, similar a una explosión o un disparo imaginario.

Este fenómeno ocurre durante la transición entre la vigilia y el sueño. Según la Cleveland Clinic, no causa dolor físico, pero sí un gran sobresalto emocional.

Se cree que sucede debido a un "error de encendido" en las neuronas auditivas del cerebro. En lugar de apagarse gradualmente para dormir, estas células emiten una descarga eléctrica repentina.

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El papel del cuello: Crepitación y sonidos en la base del cráneo

Cuando el ruido aparece al mover el cuello, se denomina crepitación cervical. Este sonido proviene de las burbujas de gas que estallan en el líquido sinovial de las articulaciones de las vértebras o del roce de ligamentos.

Expertos de Baptist Health indican que si el tronido no viene acompañado de dolor o entumecimiento, generalmente no es motivo de preocupación.

Sin embargo, si escuchas un "clic" constante al girar la cabeza, podría indicar un desgaste en los discos cervicales. La postura frente a la computadora suele ser el principal detonante de este estrés mecánico.

¿Por qué siento un chasquido en la cabeza al correr?

Escuchar un chasquido rítmico mientras haces ejercicio, como correr o saltar, suele deberse al movimiento de los tendones sobre los huesos. También puede ser causado por el exceso de cera en el oído o presión.

El impacto del pie contra el suelo genera una vibración que se transmite por el esqueleto.

Si tienes una ligera congestión, el aire atrapado en las trompas de Eustaquio puede producir este sonido de "clic". Asegúrate de que tus audífonos estén bien ajustados, ya que a veces el ruido es externo.

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Tronidos y burbujeos dentro del oído: ¿Es tinnitus?

El crujido o sonido de burbujeo dentro del oído suele estar relacionado con la disfunción de la trompa de Eustaquio. Ocurre cuando esta pequeña vía se abre y cierra para igualar la presión del aire.

El NIDCD (Instituto Nacional de la Sordera) clasifica ciertos ruidos internos como una forma de tinnitus somático.

Esto sucede cuando los músculos del oído medio presentan espasmos. También puede ser causado por la acumulación de líquido detrás del tímpano debido a alergias o resfriados comunes.

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Mandíbula y cráneo: La conexión de la articulación temporomandibular

Muchos sonidos que parecen venir del "interior de la cabeza" en realidad provienen de la mandíbula (ATM). Un disco desplazado en esta articulación genera chasquidos que se irradian hacia el cráneo y el oído.

Si el tronido ocurre al bostezar o masticar, la causa suele ser el bruxismo o la tensión mandibular.

El sonido se percibe muy fuerte debido a la proximidad de la articulación con el canal auditivo. El estrés es el factor que más agrava esta condición, tensando los músculos faciales.

¿Cuándo deberías consultar a un especialista?

Debes buscar atención médica si el tronido en la cabeza se acompaña de mareos, pérdida de audición, dolor agudo o destellos de luz. Estos síntomas podrían indicar problemas neurológicos o vasculares.

Aunque la mayoría de los sonidos son benignos, un cambio repentino en la frecuencia del ruido merece revisión.

Si el sonido es pulsátil (sigue el ritmo de tu corazón), podría tratarse de una cuestión circulatoria. Un otorrinolaringólogo es el profesional ideal para descartar daños en el sistema auditivo o presión interna.

La mayoría de los "ruidos cerebrales" tienen una explicación física en el cuello, los oídos o la mandíbula. Tu cuerpo es una máquina ruidosa y, a menudo, esos tronidos son solo señales de que las piezas se están reajustando.