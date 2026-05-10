Hantavirus: "No es covid y no queremos tratarlo como si fuera"

Grupos de pasajeros y tripulantes desembarcaron el domingo de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus para ser evacuados a sus países de origen, donde permanecerán en aislamiento de acuerdo con los protocolos nacionales para evitar una mayor propagación de la enfermedad.

Aviones que transportaban a ciudadanos españoles y franceses aterrizaron en Madrid y París el domingo por la tarde, donde los pasajeros fueron trasladados al hospital, según informaron los Gobiernos de ambos países.

Uno de los cinco pasajeros franceses presentó síntomas durante el vuelo de repatriación, según declaró el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, el domingo.

Los aviones con destino a Canadá, Países Bajos, Turquía, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos tenían previsto partir antes de las 20:30 hora local del domingo y los últimos vuelos tienen previsto salir el lunes antes de las 19:00 hora local.

Los pasajeros serán sometidos a pruebas a su llegada y, a continuación, serán trasladados a hospitales locales o a centros de cuarentena, o bien transportados a sus hogares para permanecer en aislamiento.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una cuarentena de 42 días para todos los pasajeros del barco a partir del domingo, según declaró en una rueda de prensa su directora de gestión de epidemias y pandemias, Maria van Kerkhove.

Los pasajeros españoles permanecerán en el hospital durante los 42 días completos, mientras que los pasajeros franceses serán hospitalizados durante 72 horas y luego podrán volver a casa para aislarse por otros 45 días, según los respectivos gobiernos.

Nuestra recomendación es realizar controles de salud diarios, en casa o en un centro especializado. Depende de cada país desarrollar sus políticas, pero nuestras recomendaciones son muy claras", afirmó Van Kerkhove, destacando que el periodo de incubación del virus es de hasta seis semanas.

"Esto no es covid"

El virus, que suele propagarse a través de roedores, aunque también es transmisible de persona a persona en casos excepcionales de contacto cercano, fue detectado por primera vez por las autoridades sanitarias de Johannesburgo el 2 de mayo, mientras atendían a un hombre británico que había enfermado y había sido ingresado en cuidados intensivos, 21 días después de que falleciera otro pasajero.

Desde entonces, la salud del hombre ha mejorado, según informó el domingo un responsable de la OMS.

La OMS señaló que el primer pasajero que falleció en el barco podría haberse infectado antes de embarcar, posiblemente durante su viaje por Argentina y Chile.

Ocho personas que ya no se encuentran en el barco han enfermado, según un recuento de la OMS del viernes, de las cuales se ha confirmado que seis han contraído el virus. Tres han fallecido: una pareja holandesa y un ciudadano alemán.

Cuatro siguen hospitalizadas en Sudáfrica, los Países Bajos y Suiza. En la remota isla de Tristán da Cunha, un territorio británico de ultramar, un equipo de especialistas médicos enviado por el ejército británico está tratando un caso sospechoso.

Aun así, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la calma, recordando a una población marcada por la experiencia de la pandemia de covid-19 que este virus era mucho menos contagioso y suponía un riesgo mínimo para la población general.

Una mujer en España a la que se le realizó la prueba del virus tras compartir vuelo con una de las víctimas dio negativo.

Esto no es covid y no queremos tratarlo como si fuera covid", declaró el director en funciones de los CDC de Estados Unidos, Jay Bhattacharya, en una entrevista con la CNN el domingo, añadiendo que a los 17 pasajeros estadounidenses del barco se les daría a elegir entre aislarse en casa o en un centro de Nebraska.

El ministerio de Sanidad español también restó importancia al riesgo para la población en general. Añadió que no se habían detectado roedores a bordo del barco.

La tripulación y el barco navegarán a los países bajos

El crucero de lujo partió hacia España el miércoles desde la costa de Cabo Verde después de que la OMS y la Unión Europea pidieran al país que gestionara la evacuación de los pasajeros tras detectarse el brote.

Los pasajeros fueron trasladados del barco a tierra en pequeñas embarcaciones y transportados al aeropuerto de Tenerife en autobuses militares, sin entrar en contacto con el público.

Treinta miembros de la tripulación permanecerán a bordo y zarparán hacia los Países Bajos el lunes por la tarde, donde se desinfectará el barco. "Gracias a Dios, todos estamos bien... Espero que superemos el proceso de cuarentena sin problemas y podamos volver a ver a nuestros familiares y amigos", escribió en una publicación pública en Instagram el ornitólogo turco Emin Yogurtcuoglu, uno de los pasajeros del barco.

jcp