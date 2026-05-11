Marina catea residencia vinculada al 'Señor de los Buques' en San Pedro

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un domicilio, ubicado en una de las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García, propiedad de Roberto Blanco Cantú, empresario señalado en investigaciones federales por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal y contrabando de combustible.

El operativo federal se realizó el domingo en una residencia ubicada sobre la avenida Gómez Morín, en el punto donde la vialidad cambia su nombre a San Ángel, dentro del Sector Mexicano de la colonia Valle de San Ángel, una de las áreas con mayor plusvalía del municipio sampetrino.

De acuerdo con reportes locales y testimonios de vecinos, los agentes federales mantuvieron filtros de seguridad y vigilancia en calles cercanas como Uxmal durante gran parte del día, mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales en el inmueble presuntamente relacionado con el empresario conocido como “El Señor de los Buques”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si durante el cateo hubo personas detenidas, aseguramiento de vehículos o decomisos relacionados con las investigaciones federales abiertas por delitos vinculados al tráfico ilegal de hidrocarburos.

Despliegue federal en Monterrey y San Pedro

Las acciones de las fuerzas federales comenzaron desde el sábado en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey. Los primeros operativos fueron reportados en domicilios del sector Portal del Huajuco y posteriormente en bodegas y locales comerciales de la colonia San Jerónimo.

Sin embargo, el cateo realizado en la zona de San Ángel, en San Pedro Garza García, generó mayor atención por tratarse de una residencia ubicada en el sector Chipinque, donde también se reportó la revisión de vehículos de alta gama.

Versiones difundidas durante las diligencias señalan que algunas personas que se encontraban dentro de propiedades relacionadas con la investigación habrían sido retenidas temporalmente para ser interrogadas por autoridades federales.

El operativo concluyó cerca de las 23:00 horas del domingo, cuando unidades de la Marina y agentes ministeriales comenzaron a retirarse del lugar sin emitir declaraciones públicas sobre los resultados obtenidos.

¿Quién es Roberto Blanco Cantú?

Roberto Blanco Cantú, también identificado como Roberto Brown Cantú, es un empresario originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, relacionado en diversas investigaciones federales con una presunta red dedicada al contrabando y distribución irregular de combustible.

Las indagatorias apuntan a que el empresario habría operado mediante empresas de transporte y logística como Mefra Fletes, Autolíneas Roca y Montimex, firmas que presuntamente participaron en la introducción ilegal de millones de litros de diésel desde Estados Unidos hacia México.

Según las investigaciones, el esquema de huachicol fiscal consistía en ingresar combustible utilizando documentación alterada o falsa para evadir impuestos aduanales y posteriormente distribuir el hidrocarburo en distintas entidades del país.

Autoridades federales también han relacionado la operación con el uso de buques tanque, compañías fachada y redes de almacenamiento clandestino para movilizar el combustible importado irregularmente.

Uno de los casos más relevantes vinculados al nombre de Blanco Cantú ocurrió en Ensenada, Baja California, donde autoridades realizaron el aseguramiento de aproximadamente ocho millones de litros de combustible en un predio presuntamente relacionado con esta estructura.

Investigaciones, amparos y red de huachicol fiscal

El empresario enfrenta antecedentes de investigaciones por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos. No obstante, reportes judiciales difundidos durante 2025 señalaron que un juez federal le concedió un amparo definitivo que dejó sin efectos una orden de aprehensión girada en su contra.

A pesar de ello, la FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con presuntas operaciones de contrabando de combustible y posibles actos de corrupción aduanal.

El nombre de Blanco Cantú también apareció en expedientes y recursos legales donde fueron mencionadas otras personas presuntamente vinculadas a la investigación federal, entre ellas Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente que el operativo realizado este fin de semana en San Pedro Garza García esté directamente relacionado con dichas investigaciones o con las órdenes judiciales existentes.

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