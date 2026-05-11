Las ciudades habitables son la clave del crecimiento de India

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UEVA DELHI.— El estudio económico de India para 2026 destaca el papel fundamental de las ciudades en el impulso del crecimiento económico y la mejora del nivel de vida, una prioridad que ahora se refleja en la política fiscal del gobierno. Para convertir la urbanización en un motor de prosperidad, el presupuesto nacional recientemente anunciado presenta el programa gubernamental Regiones Económicas Urbanas, que destina 50,000 millones de rupias (525 millones de dólares) a reforzar la infraestructura urbana y apoyar el desarrollo en cada una de las ciudades seleccionadas.

Al concentrar talento, capital y iniciativa empresarial, las ciudades impulsan la innovación, la productividad y el crecimiento. Corea del Sur y China son ejemplos llamativos: durante su industrialización, desde principios de la década de 1960 hasta la de 1990, la proporción de la población urbana de Corea del Sur se disparó de aproximadamente el 27% a casi 80 por ciento. La tasa de urbanización de China aumentó, de aproximadamente 20% en 1980 a alrededor del 50% en 2010.

En India, sin embargo, el círculo virtuoso de la urbanización y la prosperidad parece estar rompiéndose. Entre 1971 y 2000, la proporción de la población urbana aumentó de 20% a 28%, y la participación de las ciudades en la renta nacional pasó de 38% a 52 por ciento. Aunque la urbanización ha seguido aumentando desde entonces, hasta alcanzar 35% en 2024, la participación de la economía urbana en el producto nacional neto se ha estancado en torno a 53% (aunque la última estimación oficial data de 2012). Esto sugiere que el crecimiento de la renta per cápita urbana se ha quedado rezagado con respecto al de las zonas rurales. Las dificultades de las ciudades indias para generar mayores ganancias de productividad pueden atribuirse a la mala calidad y al deterioro de los servicios y las condiciones urbanas. Bangalore, por ejemplo, es la segunda ciudad más congestionada del mundo, mientras que Loni, Byrnihat y Delhi se encuentran entre las más contaminadas.

En respuesta a la creciente disfunción urbana, los responsables políticos indios han reconocido desde hace tiempo tres prioridades clave: más financiación, una gobernanza local eficaz y una mayor transparencia en la planificación. Sin embargo, la implementación ha sido limitada porque el sistema político sigue sin estar preparado para las reformas que estos objetivos requieren. Se necesitan varias reformas prácticas. La primera es aumentar los recursos financieros disponibles para las ciudades. Los ingresos municipales en la India representan menos de 1% del PIB, muy por debajo de los de países en desarrollo como Brasil y Sudáfrica. Este déficit socava inevitablemente la calidad de los servicios urbanos.

Aumentar la financiación puede ser un reto, pero la eficiencia en el gasto también es esencial. Las reformas de gobernanza son igualmente importantes. Actualmente, los municipios están dirigidos por comisionados que cambian con frecuencia y alcaldes con escaso peso político. Las enmiendas constitucionales 73.ª y 74.ª de India tenían por objeto empoderar a los gobiernos locales otorgándoles un mayor control sobre los servicios públicos, las finanzas y la toma de decisiones. Pero, más de tres décadas después, esa promesa sigue sin cumplirse en gran medida, ya que el fortalecimiento de las autoridades municipales implica un debilitamiento del control a nivel estatal. Sin embargo, aún es posible avanzar, incluso dentro de estas limitaciones. Una de esas medidas es garantizar una mayor estabilidad administrativa. La duración media del mandato de los comisionados municipales indios, que supervisan el funcionamiento diario de las ciudades, es de apenas diez meses. Una rotación tan rápida socava la continuidad de las políticas y dificulta la ejecución de proyectos de infraestructura a largo plazo o la realización de reformas institucionales. La estructura de la administración municipal también es importante. La planificación urbana es otro ámbito que necesita una reforma urgente. Gran parte del desarrollo de las infraestructuras de la India se ha caracterizado por la expansión urbana descontrolada.

La lección para los responsables políticos es clara: la calidad de la vida urbana puede mejorarse notablemente mediante reformas prácticas y viables centradas en la eficiencia del gasto y la estabilidad administrativa. Tales medidas permitirían a las ciudades asumir su legítimo papel como motores del desarrollo de la India. Al llevar a cabo la reforma urbana, no debemos permitir que lo perfecto se convierta en enemigo de lo bueno.

*Investigador principal del Centro para el Progreso Social y Económico de Nueva Delhi.

**Investigador del Centro para el Progreso Social y Económico de Nueva Delhi.

***Investigadora asociada del Centro para el Progreso Social y Económico de Nueva Delhi.

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