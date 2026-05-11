Sospechoso de intentar asesinar a Trump en gala de prensa se declara no culpable

El caso judicial contra Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cena de gala en Washington, entró en una nueva etapa este lunes luego de que el sospechoso se declarara formalmente no culpable de todos los cargos federales que enfrenta.

Allen, de 31 años y originario de California, compareció ante un tribunal federal de distrito en Washington D. C. vestido con un mono naranja y esposado de la cintura, en una audiencia considerada clave para el desarrollo de uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en Estados Unidos.

La fiscalía estadounidense sostiene que Allen planeó un ataque armado contra Trump y miembros de su Gobierno durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el pasado 25 de abril en el hotel Washington Hilton.

Fiscalía acusa ataque planeado contra Donald Trump

De acuerdo con los documentos judiciales, el acusado habría viajado en tren desde California hasta la capital estadounidense transportando una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Los fiscales aseguran que Allen irrumpió en un punto de control de seguridad y disparó contra un agente del Servicio Secreto en un intento por acercarse al mandatario republicano y a otros funcionarios presentes en la gala.

El acusado enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, agresión contra un agente federal, transporte ilegal de armas con intención criminal y uso de arma de fuego durante un delito violento.

De ser encontrado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.

La audiencia de este lunes fue presidida por el juez federal Trevor McFadden, quien estará a cargo del proceso judicial en las próximas etapas del caso.

El caso judicial contra Cole Allen a detalle. Imagen creada con IA con datos aportados por AFP, Reuters y Excélsior Digital

Defensa busca apartar a fiscales del caso

Uno de los puntos que comienza a perfilarse como el principal frente legal de la defensa es la petición para que los fiscales encargados del caso sean removidos por un posible conflicto de interés.

El abogado defensor, Eugene Ohm, adelantó que solicitará la recusación del fiscal general en funciones, Todd Blanche, así como de la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro.

La defensa argumenta que ambos estuvieron presentes durante la cena en la que presuntamente ocurrió el ataque y pudieron haber sido potenciales objetivos.

“Es totalmente inapropiado que las víctimas de un supuesto hecho como este sean las que lleven individualmente el caso”, declaró Ohm ante medios estadounidenses.

Los fiscales deberán responder formalmente a la solicitud antes del próximo 22 de mayo.

Pirro, por su parte, defendió públicamente su permanencia en el proceso y declaró a CNN que su presencia en la gala “no afecta” su capacidad para encabezar la acusación federal.

Nuevo episodio de violencia política en Estados Unidos

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad presidencial y la polarización política en Estados Unidos.

Las autoridades consideran este episodio como el tercer intento de asesinato contra Donald Trump en menos de dos años.

En julio de 2024, el entonces candidato republicano resultó herido en una oreja durante un atentado en un mitin de campaña. Meses después, las autoridades investigaron otro incidente de seguridad registrado cerca de uno de sus campos de golf en Florida.

El nuevo caso reactivó el debate sobre los protocolos de protección presidencial y el incremento de amenazas contra figuras políticas en medio del proceso electoral estadounidense.

Acusado permaneció aislado en prisión

Durante la audiencia también trascendió que otro juez federal ofreció disculpas al acusado por las condiciones bajo las que permaneció detenido en una cárcel local de Washington D. C.

Según registros judiciales, Allen fue sometido a medidas preventivas contra suicidio y aislamiento de otros internos, situación que la defensa calificó como excesiva.

Los fiscales describen al acusado como un ingeniero con alta formación académica, aunque hasta ahora no han revelado públicamente mayores detalles sobre sus antecedentes personales o posibles motivaciones ideológicas.

La próxima audiencia del caso quedó programada para el 29 de junio, fecha en la que podría comenzar la discusión sobre la permanencia de los fiscales y el avance de las pruebas federales.

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