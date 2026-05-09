Esta es la zona del posible origen del hantavirus: Ushuaia

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen bajo vigilancia el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, una emergencia que ya dejó tres personas fallecidas y que ha llevado a expertos a centrar su atención en Ushuaia, la ciudad argentina señalada como posible punto de origen de la cepa Andes, la variante más peligrosa del virus y la única con capacidad comprobada de transmisión entre personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el brote podría mantenerse “limitado” si continúan las medidas de control epidemiológico y rastreo sanitario implementadas por distintos países. Sin embargo, las investigaciones avanzan para determinar exactamente dónde ocurrió el primer contagio que desencadenó la cadena de infecciones a bordo del crucero de bandera neerlandesa, que actualmente navega desde Cabo Verde hacia las Islas Canarias.

Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos”, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ushuaia, la posible “zona cero” del brote internacional

Las hipótesis preliminares apuntan a que los primeros contagios pudieron ocurrir en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, conocida internacionalmente como “el fin del mundo” y principal punto de partida de expediciones turísticas hacia la Antártida y el Canal Beagle.

La atención se concentra especialmente en un vertedero de basura a cielo abierto ubicado en las afueras de la ciudad, donde se acumulan desechos desde hace décadas y que además funciona como hábitat de roedores y aves migratorias. Según expertos, este entorno reúne condiciones propicias para la propagación de enfermedades zoonóticas como el hantavirus.

Ushuaia se convirtió en foco de investigación por posible origen del contagio inicial de hantavirus REUTERS

Dos turistas neerlandeses —un matrimonio que posteriormente falleció tras abordar el MV Hondius— habrían visitado esa zona durante una excursión de observación de aves antes de embarcar en el crucero el pasado 1 de abril.

La región atrae a turistas y observadores de fauna silvestre debido a la presencia de especies poco comunes, entre ellas la agachadiza de vientre blanco, ave característica de la Patagonia austral.

Las autoridades sanitarias investigan si el contacto con partículas contaminadas por excrementos, orina o saliva de roedores en el vertedero pudo haber originado la infección inicial.

El crucero MV Hondius zarpó desde Ushuaia con destino al Atlántico Sur y posteriormente comenzaron a reportarse pasajeros con síntomas compatibles con hantavirus, entre ellos fiebre, dolores musculares intensos y dificultades respiratorias.

La OMS confirmó que el brote detectado en la embarcación corresponde a la cepa Andes del hantavirus, una variante endémica de Argentina y Chile considerada especialmente peligrosa por su capacidad excepcional de transmisión entre humanos mediante contacto estrecho.

La cepa Andes y el temor a nuevos contagios

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres. En América del Sur, el principal vector es el llamado ratón colilargo, especie que habita en zonas boscosas y húmedas de Argentina y Chile.

La cepa Andes puede provocar el denominado Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), una afección grave que inflama los pulmones y dificulta severamente la respiración. Su tasa de letalidad puede alcanzar hasta el 40 por ciento, según organismos internacionales.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe fuerte: fiebre alta, fatiga, dolor muscular, escalofríos y malestar general. Sin embargo, en pocos días la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria aguda.

Actualmente no existe una vacuna ni tratamiento antiviral específico contra el hantavirus. La atención médica se basa en cuidados intensivos y soporte respiratorio oportuno.

Creemos que este será un brote limitado si se implementan medidas de salud pública y se muestra solidaridad entre países”, afirmó Abdi Rahman Mahamud.

Los síntomas iniciales del hantavirus suelen confundirse con una gripe fuerte. Pexels.

El MV Hondius permaneció varios días fondeado frente a Cabo Verde mientras distintas naciones evaluaban protocolos sanitarios para permitir su ingreso. Finalmente, el barco retomó navegación rumbo a Tenerife, en las Islas Canarias.

Mientras tanto, Argentina reforzó las investigaciones sobre las condiciones sanitarias del vertedero de Ushuaia y anunció nuevas medidas de control de roedores en la región fueguina.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del brote ante el temor de que aparezcan nuevos casos relacionados con pasajeros, tripulantes o contactos cercanos del crucero, aunque la OMS insiste en que el riesgo global continúa siendo bajo.