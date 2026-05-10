El lupus ha sido considerado una de las enfermedades más difíciles de detectar, debido a que sus síntomas suelen aparecer de manera silenciosa o pueden llegar a confundirse con cansancio, estrés o problemas hormonales.

Aunque la enfermedad puede llegar a afectar a cualquier persona, especialistas han detectado una mayor incidencia del lupus en las mujeres, especialmente en su etapa reproductiva.

¿Por qué el lupus afecta más a las mujeres y cómo detectarlo? Canva

¿Por qué el lupus afecta más a las mujeres que a los hombres?

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca tejidos sanos del propio cuerpo. Aunque puede afectar a hombres y mujeres, alrededor de 9 de cada 10 diagnósticos corresponden a mujeres, especialmente entre los 15 y 44 años.

Especialistas aún investigan por qué existe esta diferencia, pero uno de los hallazgos más importantes surgió a partir de investigaciones lideradas por la Universidad de Stanford.

Los científicos identificaron que la molécula Xist, relacionada con el cromosoma X femenino, podría detonar respuestas inmunológicas anormales y aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes como lupus y artritis reumatoide.

Por su parte, la organización Lupus Research Alliance explica que las hormonas femeninas, especialmente el estrógeno, pueden influir en la actividad del sistema inmunológico. Esto ayuda a entender por qué muchas pacientes presentan brotes durante el embarazo, la menstruación o en etapas hormonales específicas.

Además del factor hormonal, instituciones como la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos señalan que la genética y ciertos desencadenantes ambientales —como infecciones, estrés intenso, exposición solar o algunos medicamentos— también participan en el desarrollo de la enfermedad.

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Síntomas del lupus que son confundidos con otros padecimientos

Uno de los mayores problemas del lupus es que sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. Fatiga constante, dolor muscular, caída de cabello o fiebre ligera suelen pasar desapercibidos durante meses e incluso años.

De acuerdo con Mayo Clinic, las señales más comunes incluyen dolor e inflamación en las articulaciones, sensibilidad al sol, erupción en forma de mariposa sobre la nariz y las mejillas, cansancio extremo y dificultad para respirar.

La Oficina para la Salud de la Mujer agrega que muchas pacientes también presentan úlceras en la boca, dedos fríos o morados por cambios de temperatura, pérdida de memoria y problemas renales silenciosos.

Especialistas explican que el lupus suele aparecer por brotes. Esto significa que los síntomas pueden desaparecer durante cierto tiempo y regresar con mayor intensidad.

La enfermedad no se manifiesta igual en todas las personas. Mientras algunas pacientes presentan molestias leves, otras desarrollan complicaciones más severas en órganos internos.

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¿Cómo se detecta el lupus y qué estudios médicos se realizan?

Detectar lupus no es sencillo porque no existe una única prueba definitiva. Los médicos suelen combinar análisis clínicos, historial familiar y estudios de laboratorio para llegar a un diagnóstico.

Entre las pruebas más utilizadas están los anticuerpos antinucleares (ANA), análisis de sangre, estudios de función renal y pruebas de inflamación. En algunos casos también se realizan biopsias de piel o riñón.

Mayo Clinic explica que el lupus tiene síntomas parecidos a enfermedades como artritis reumatoide, fibromialgia o problemas tiroideos, por lo que algunas pacientes tardan años en obtener un diagnóstico correcto.

En la actualidad, científicos analizan nuevas formas de detección temprana mediante biomarcadores y proteínas relacionadas con la actividad inflamatoria. Algunas investigaciones desarrolladas en poblaciones asiáticas identificaron proteínas capaces de anticipar brotes de lupus y mejorar el monitoreo personalizado de la enfermedad.

Especialistas recomiendan acudir con un reumatólogo cuando existen síntomas persistentes como dolor articular, fatiga extrema o erupciones frecuentes en la piel.

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¿El lupus puede afectar otros órganos si no se trata a tiempo?

El lupus no solo afecta la piel o las articulaciones, también puede dañar órganos vitales como riñones, pulmones, cerebro y corazón.

Según la Oficina para la Salud de la Mujer, más de la mitad de las personas con lupus desarrollan inflamación renal conocida como nefritis lúpica. El problema es que este daño puede avanzar sin dolor o síntomas visibles durante años.

También existe un mayor riesgo cardiovascular. Un estudio encontró que las mujeres con lupus tienen más probabilidades de sufrir dolor de pecho o infartos en comparación con mujeres de la misma edad.

Mayo Clinic añade que el lupus puede provocar inflamación cerebral, convulsiones, accidentes cerebrovasculares y complicaciones pulmonares cuando no existe control médico adecuado.

Además del daño físico, especialistas advierten que vivir con una enfermedad crónica también puede afectar la salud emocional y la calidad de vida de las pacientes.

¿Por qué el lupus afecta más a las mujeres y cómo detectarlo? Canva

Factores externos que influyen en el desarrollo del Lupus

Las mujeres tienen una mayor predisposición debido a la influencia hormonal y al comportamiento del cromosoma X, relacionado con respuestas inmunológicas más intensas.

Además, especialistas señalan que ciertos factores externos pueden activar la enfermedad en personas genéticamente susceptibles. Entre ellos destacan:

Exposición prolongada al sol

Infecciones virales

Estrés crónico

Tabaquismo

Algunos medicamentos

La Lupus Foundation of America también advierte que el embarazo y la salud reproductiva requieren vigilancia especial en pacientes con lupus, ya que la enfermedad puede incrementar el riesgo de presión alta, parto prematuro o complicaciones inmunológicas.

Sin embargo, con control médico adecuado, muchas mujeres logran embarazos exitosos y mantienen una buena calidad de vida.

Diversos organismos médicos recomiendan diagnóstico temprano y seguimiento constante para reducir el daño orgánico y mejorar el control de la enfermedad.

Aunque el lupus continúa bajo investigación, los avances científicos permitieron comprender mejor cómo funciona esta enfermedad y por qué afecta principalmente a las mujeres. Reconocer los síntomas y acudir con especialistas puede ayudar a obtener un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones a largo plazo.