Estos son los acuerdos de las autoridades educativas sobre el calendario escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de las 32 entidades del país acordaron mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá el próximo 15 de julio, tal como estaba previsto originalmente.

La decisión fue tomada por unanimidad durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario explicó que, tras un análisis exhaustivo del impacto territorial de las medidas planteadas el pasado 7 de mayo, se determinó preservar los 185 días efectivos de clase establecidos en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025.

Mario Delgado señaló que la resolución atiende el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y prioriza las decisiones construidas desde las comunidades escolares, así como el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación integral.

“Se privilegia el interés superior de las y los estudiantes y se brinda certeza y estabilidad a millones de familias mexicanas cuya organización cotidiana depende del calendario escolar”, destacó.

Los cuatro acuerdos sobre el calendario escolar

Al término de la reunión, la SEP y las secretarías estatales de Educación dieron a conocer cuatro acuerdos centrales:





1. Se mantiene el calendario escolar 2025-2026

El calendario vigente para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional continuará sin modificaciones. Esto significa que las clases finalizarán el 15 de julio de 2026.





2. Podrán hacerse ajustes locales en casos extraordinarios

Con base en el artículo 87 de la Ley General de Educación, los estados podrán realizar modificaciones al calendario en situaciones especiales, como altas temperaturas o necesidades logísticas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, siempre que se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio.





3. Se refuerza el cierre pedagógico del ciclo escolar

Las autoridades hicieron un llamado a docentes y familias para aprovechar el fin del ciclo escolar como un periodo de evaluación formativa, acompañamiento y consolidación de aprendizajes.

4. Se fortalece al CONAEDU como espacio de diálogo

Se acordó mantener al Consejo Nacional de Autoridades Educativas como un órgano democrático y plural donde, a pesar de las diferencias regionales, se construyan decisiones conjuntas en beneficio del Sistema Educativo Nacional.

Certeza para millones de familias

La SEP subrayó que mantener el calendario sin cambios da certidumbre a madres, padres de familia y estudiantes, quienes organizan sus actividades personales, laborales y vacacionales con base en las fechas oficiales del ciclo escolar.

Mario Delgado agradeció a los secretarios de Educación estatales y a los gobernadores por sus aportaciones y por la empatía mostrada con las comunidades escolares para alcanzar este acuerdo.

Con esta determinación, el Gobierno federal y los estados ratificaron que el ciclo escolar 2025-2026 continuará conforme a lo programado, garantizando la continuidad académica y el cumplimiento de los objetivos educativos en todo el país.