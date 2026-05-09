Hantavirus: Argentina descarta cancelaciones de cruceros por contagios

Las autoridades de turismo de la provincia argentina de donde zarpó el MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, no prevén una caída en la actividad de cruceros dado que la situación sanitaria a nivel local no ha cambiado, dijo a la AFP un funcionario de Tierra del Fuego.

El MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó el 1 de abril de Ushuaia, extremo sur de Argentina, y protagonizará el domingo en islas Canarias una delicada evacuación tras constatarse seis casos confirmados de hantavirus entre ocho sospechosos, que incluyen tres fallecidos.

No se han registrado ni cancelaciones ni situaciones traumáticas para la actividad" de cruceros desde que se conoció el brote del virus en el MV Hondius, dijo a la AFP Juan Manuel Pavlov, secretario en el instituto de turismo de Tierra del Fuego (Infuetur).

Pavlov tampoco teme un impacto a largo plazo, porque "la información es clara: no hay antecedentes" de hantavirus en la provincia.

La situación sanitaria no se ha alterado, no se registran casos activos y nunca se han registrado en la historia de la provincia", desde que su notificación es obligatoria, en 1996, remarcó.

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El origen preciso del contagio del caso cero, un pasajero neerlandés del MV Hondius, aún no fue identificado. Su pareja había realizado antes un periplo de cuatro meses, principalmente para avistar aves, entre Argentina, Chile, Uruguay y de nuevo Argentina, donde el hantavirus es endémico en varias provincias andinas.

El viernes, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego estimaron que la posibilidad de contagio del caso en Ushuaia es "prácticamente nula", dado el breve paso de la pareja, 48 horas, antes de embarcar en el MV Hondius y el corto lapso hasta la aparición de los primeros síntomas, el 6 de abril en alta mar.

El puerto de Ushuaia registra cada año unas 500 escalas de buques, lo que contribuye a un flujo de 150 mil a 200 mil turistas en la ciudad antes de embarcar en la temporada de cruceros de abril a septiembre, precisó Pavlov.

El funcionario destacó que la actividad de los cruceros en la provincia está "extremadamente regulada".

Consultado sobre la versión que circuló en algunos medios sobre una visita del ciudadano neerlandés a un vertedero cerca de Ushuaia para avistar aves, donde se especuló sobre un contacto con roedores, Pavlov indicó que "no existe una excursión típica" de ese tipo.

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El Infuetur "nunca ha habilitado una excursión que haya informado que accede al relleno sanitario propiamente dicho", aseguró. Pero no descartó la existencia de operadores independientes.

Con información de AFP.