El cansancio constante, la palidez o el retraso en el crecimiento infantil suelen relacionarse con problemas leves o temporales. Sin embargo, en algunos casos estos síntomas pueden ser señal de una enfermedad hereditaria poco conocida que afecta la sangre y el transporte de oxígeno en el cuerpo.

La talasemia es un trastorno genético que puede manifestarse desde los primeros meses de vida y provocar complicaciones importantes cuando no se detecta a tiempo.

Aunque muchas personas desconocen esta condición, especialistas advierten que identificar las señales de alerta y recibir atención médica temprana puede marcar una diferencia importante en la calidad de vida de los menores.

Talasemia en niños: qué es y síntomas Canva.

¿Qué es la talasemia y por qué afecta a los niños desde temprana edad?

La talasemia es una enfermedad hereditaria de la sangre que se transmite de padres a hijos mediante genes alterados relacionados con la producción de hemoglobina. Cuando el organismo produce menos hemoglobina de la necesaria, los glóbulos rojos no funcionan correctamente y aparece anemia.

Esta alteración puede provocar cansancio, debilidad y dificultades en el desarrollo infantil debido a que el cuerpo recibe menos oxígeno del que necesita.

Existen dos tipos principales de talasemia: alfa y beta. La diferencia depende de la parte de la hemoglobina afectada. La gravedad también varía en cada paciente. Algunos niños presentan síntomas leves, mientras que otros requieren tratamiento médico permanente.

Según especialistas de Mayo Clinic, los casos más severos pueden detectarse durante los primeros dos años de vida e incluso desde el nacimiento.

Además, mientras mayor sea la cantidad de genes alterados heredados, más grave puede ser la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud señala que la anemia continúa como uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, especialmente entre niños pequeños y mujeres embarazadas.

Talasemia en niños: qué es y síntomas Canva.

Síntomas de talasemia en niños

Los síntomas de la talasemia pueden confundirse con otros tipos de anemia, especialmente con la causada por deficiencia de hierro. Por ello, el diagnóstico médico resulta fundamental.

Las manifestaciones dependen del tipo de talasemia y de la gravedad del trastorno genético. Mientras algunos menores presentan síntomas leves, otros requieren vigilancia médica constante y tratamientos especializados.

Entre las señales más frecuentes destacan:

Cansancio extremo

Debilidad constante

Piel pálida o amarillenta

Hinchazón abdominal

Retraso en el crecimiento

Falta de apetito

Orina oscura

Cambios en la estructura de los huesos faciales

Talasemia en niños: qué es y síntomas Canva.

La enfermedad también puede provocar complicaciones en distintos órganos cuando no recibe tratamiento adecuado.

De acuerdo con Mayo Clinic, los niños con talasemia grave pueden desarrollar problemas cardíacos, daño hepático y alteraciones hormonales relacionadas con la acumulación de hierro en el organismo.

Este exceso de hierro suele aparecer debido a las transfusiones frecuentes de sangre que algunos pacientes necesitan para mantenerse estables.

Talasemia en niños: qué es y síntomas Canva.

Así se transmite esta enfermedad sanguínea

La talasemia no es contagiosa. Se trata de una enfermedad hereditaria que aparece cuando los padres transmiten genes alterados relacionados con la producción de hemoglobina.

En muchos casos, las personas pueden ser portadoras sin presentar síntomas. Esto significa que pueden transmitir la enfermedad a sus hijos sin saberlo.

Por esta razón, especialistas recomiendan asesoría genética en familias con antecedentes de talasemia o anemia hereditaria.

Las pruebas prenatales permiten detectar algunas formas graves de la enfermedad antes del nacimiento. Entre los estudios más utilizados se encuentran la amniocentesis y otras pruebas genéticas.

Investigaciones recientes también exploran nuevas tecnologías para mejorar el diagnóstico temprano. Estudios analizan herramientas de secuenciación genética e inteligencia artificial para identificar con mayor precisión distintos tipos de talasemia.

Talasemia en niños: qué es y síntomas Canva.

¿Cómo se diagnostica la talasemia infantil y qué estudios se realizan?

El diagnóstico suele iniciar cuando el niño presenta anemia persistente o grave, cansancio excesivo o retraso en el desarrollo físico.

Para confirmar la enfermedad, los médicos realizan análisis de sangre que permiten observar la cantidad, tamaño y forma de los glóbulos rojos.

Entre los estudios más utilizados destacan:

Biometría hemática

Electroforesis de hemoglobina

Pruebas genéticas

Estudios prenatales como amniocentesis

Mayo Clinic explica que un diagnóstico oportuno ayuda a prevenir complicaciones relacionadas con el corazón, el hígado y el sistema óseo.

Además, detectar la enfermedad en etapas tempranas permite iniciar tratamientos que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Talasemia en niños: qué es y síntomas Canva.

Tratamiento de la talasemia en niños

El tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad y de las necesidades de cada paciente.

Algunos niños solo requieren seguimiento médico periódico, mientras que otros necesitan terapias continuas para mantener niveles adecuados de hemoglobina.

Las opciones de tratamiento incluyen:

Transfusiones de sangre

Medicamentos para disminuir el exceso de hierro

Suplementos específicos

Trasplante de médula ósea o células madre

Las transfusiones frecuentes ayudan a controlar la anemia, aunque también pueden provocar acumulación de hierro en órganos vitales como el corazón y el hígado. Por ello, el monitoreo médico constante resulta indispensable.

Talasemia en niños: qué es y síntomas Canva.

Actualmente, distintos centros de investigación trabajan en terapias genéticas que buscan corregir el defecto hereditario desde el ADN. Aunque estas estrategias aún continúan en desarrollo, especialistas consideran que podrían transformar el tratamiento de la talasemia en los próximos años.

La talasemia es una enfermedad hereditaria que puede afectar seriamente la salud infantil cuando no se detecta a tiempo. Aunque sus síntomas suelen confundirse con otros tipos de anemia, el diagnóstico oportuno y el seguimiento médico permiten controlar las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Especialistas recomiendan acudir al médico ante señales como cansancio extremo, palidez persistente o retraso en el crecimiento, especialmente cuando existen antecedentes familiares de enfermedades sanguíneas.