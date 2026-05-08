Riesgo de hantavirus para la población es extremadamente bajo: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió el viernes en que el riesgo del hantavirus para la población en general sigue siendo mínimo, mientras varios países se preparan para repatriar a los pasajeros del crucero afectado por un mortífero brote.

Tres pasajeros del MV Hondius murieron y otros se infectaron de este virus poco común, que normalmente se propaga a través de las heces o la orina de roedores.

La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona —el virus Andes— fue confirmada entre los pasajeros que dieron positivo en las pruebas, alimentando la preocupación internacional.

Se espera que el barco que navega bajo bandera neerlandesa y lleva a bordo a unas 150 personas llegue el domingo de madrugada a la isla española de Tenerife, en Canarias. Ese mismo día empezarán las evacuaciones en avión a los países de origen de los pasajeros y tripulantes, indicó el gobierno español.

Pero hay poco margen para llevarlas a cabo.

La única ventana de oportunidad que tenemos para realizar esta operación es en torno a las 12 de la mañana del domingo y hasta que cambien las condiciones [meteorológicas] a partir del lunes", explicó a periodistas un portavoz del gobierno regional de Canarias, Alfonso Cabello.

Si no se consigue antes del lunes "el barco deberá continuar camino porque las condiciones de navegación van a cambiar de una manera muy significativa en el entorno del puerto", donde el crucero solo tiene permiso para fondear y no para atracar, añadió.

El gobierno estadounidense anunció que está organizando un vuelo para evacuar a sus ciudadanos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará a Canarias para particicar en la coordinación del "dispositivo activado", informó este viernes el ministerio de Interior español.

Las autoridades sanitarias insisten en rebajar la alarma social.

Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo", declaró en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

"No se está propagando ni de lejos como se propagaba el covid", recalcó.

Destacó que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero "parece que, en algunos casos" no ha habido contagio.

La OMS informó el jueves que había en total cinco casos confirmados y tres sospechosos del virus.

Este viernes España informó que una mujer que coincidió en un avión con una paciente neerlandesa del crucero antes de que falleciera presenta síntomas compatibles con el hantavirus y fue hospitalizada.

Azafata de KLM da negativo

Según el operador turístico Oceanwide Expeditions, 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal, desembarcaron en la remota isla británica de Santa Elena el 24 de abril.

Un vuelo semanal partió de allí hacia Johannesburgo al día siguiente, lo que desencadenó una cadena de rastreo de contactos no solo en esa conexión, sino también en los viajes posteriores hacia el resto del mundo.

Una azafata de la aerolínea KLM, que presentó síntomas leves y fue hospitalizada en Ámsterdam, dio negativo al hantavirus tras someterse a un test, anunció la OMS.

Una pasajera enferma —esposa de la primera persona que murió en el brote— estuvo en vuelo de Johannesburgo a Países Bajos el 25 de abril, pero bajó antes del despegue.

Luego murió en un hospital de Johannesburgo.

Youtuber a bordo: Pasajeros aliviados

El MV Hondius, que también se ha utilizado para expediciones polares, zarpó de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, el 1 de abril para un crucero a través del océano Atlántico hasta Cabo Verde.

Tres casos sospechosos, entre ellos dos tripulantes que posteriormente dieron positivo, fueron evacuados desde Cabo Verde a Países Bajos.

El youtuber Kasem Ibn Hattuta, que viaja en el Hondius, dijo que los pasajeros se sintieron tranquilos al saber que los médicos se habían incorporado al barco antes de zarpar rumbo a Tenerife.

Por fin dejamos Cabo Verde, lo que fue un gran alivio para todos a bordo, especialmente sabiendo que nuestros compañeros enfermos por fin están recibiendo la atención médica que necesitan", afirmó en un comunicado.

Origen del foco aún desconocido

No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, cuya infección puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

Los tres pasajeros fallecidos desde el inicio del crucero son una pareja de neerlandeses y un alemán.

Aunque el origen del foco sigue siendo desconocido, según la OMS, el primer contagio se produjo antes del inicio de la expedición. El primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, ya presentó síntomas el 6 de abril.

El hombre y su esposa habían viajado por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar.

Sin embargo las autoridades provinciales de Tierra del Fuego, en Argentina, dijeron que "es prácticamente nula" la posibilidad de que el matrimonio se haya contagiado en Ushuaia.

Con información de AFP.