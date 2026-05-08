El cáncer de ovario es una enfermedad de la que poco se habla, pero conocer sus síntomas y factores de riesgo puede ayudar a detectarlo a tiempo.

Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha que busca crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta a miles de mujeres en el mundo y que, en muchos casos, puede pasar desapercibida en sus primeras etapas.

Por ello, es importante prestar atención a las señales del cuerpo y mantenerse informado sobre este tipo de cáncer.

¿Qué es el cáncer de ovario?

El cáncer de ovario es una enfermedad que comienza en los ovarios, las glándulas sexuales femeninas encargadas de producir los óvulos.

De acuerdo con Medline Plus, el cáncer de ovario es el quinto cáncer más común entre las mujeres y provoca más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor femenino.

Uno de los principales problemas es que sus síntomas suelen confundirse con otras molestias comunes, lo que puede retrasar su detección.

Factores de riesgo de cáncer de ovario Foto: Canva

¿Factores que aumentan el riesgo de cáncer de ovario?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que no existe una causa exacta del cáncer de ovario.

Sin embargo, hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entre ellos están:

Ser una mujer de mediana edad o mayor. Tener familiares cercanos, como madre, hermana, tía o abuela, que hayan tenido cáncer de ovario. Tener mutaciones genéticas como BRCA1, BRCA2 o síndrome de Lynch. Haber padecido cáncer de mama, útero o colorrectal. Ser descendiente de judíos asquenazíes de Europa oriental. Tener endometriosis, una afección en la que el tejido del útero crece fuera de él.

Aunque tener alguno de estos factores no significa que necesariamente se desarrollará la enfermedad, los especialistas recomiendan acudir a revisiones médicas periódicas para mantener un monitoreo adecuado.

Factores de riesgo de cáncer de ovario Foto: Canva

Síntomas de cáncer de ovario

Los síntomas del cáncer de ovario pueden ser poco específicos, por lo que muchas veces pasan desapercibidos. Sin embargo, si las molestias son constantes o frecuentes, es importante acudir al médico.

Algunos de los síntomas más comunes son:

Distensión o inflamación abdominal. Sensación de llenura rápida al comer. Dolor pélvico o abdominal bajo. Dolor de espalda. Inflamación de ganglios en la ingle. Crecimiento excesivo de vello oscuro y grueso. Ganas repentinas de orinar. Necesidad de orinar con frecuencia. Estreñimiento.

Especialistas recomiendan no minimizar las molestias persistentes y buscar atención médica en caso de presentar varios de estos síntomas.

Factores de riesgo de cáncer de ovario Foto: Canva

¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de ovario?

Cuando existe alguna señal de alerta en el cuerpo, lo más importante es acudir con un especialista para obtener un diagnóstico oportuno.

El tratamiento dependerá del avance de la enfermedad y de las condiciones de cada paciente. Sin embargo, la cirugía suele ser una de las principales opciones para tratar el cáncer de ovario.

De acuerdo con Medline Plus, este procedimiento puede ayudar a identificar si el cáncer se ha diseminado y también a eliminar zonas afectadas por el tumor.

Factores de riesgo de cáncer de ovario Foto: Canva

Recuerda que ante cualquier molestia o duda, lo ideal siempre será acudir con un médico especialista que pueda realizar una evaluación adecuada.