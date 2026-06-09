¡Explota la polémica! Yeri Mua exhibe a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza

Yeri Mua volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de revelar que rechazó una invitación para participar en el podcast de Juan de Dios Pantoja, “Los Talegones”.

Yeri Mua decidió hacer pública parte de la conversación que sostuvo con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. A través de sus redes sociales, la influencer compartió capturas de los mensajes que recibió.

Foto: Instagarm lostalegones

Durante una transmisión en vivo, la influencer explicó que Kimberly Loaiza fue quien inicialmente la contactó mediante mensajes para saludarla y posteriormente ponerla en comunicación con Juan de Dios Pantoja, quien le extendió una invitación para formar parte de su proyecto. La conversación la compartió en redes sociales.

Según relató Yeri, el creador de contenido le comentó que entendía que probablemente no aceptaría la propuesta, pero consideraba que sería interesante tener una conversación con ella. Además, le sugirió que expresara frente a frente las opiniones que ha compartido sobre él en redes sociales, dentro de una dinámica diferente a la habitual.

Foto: Instagram yerimua

Sin embargo, Yeri Mua dejó claro que no tiene intención de aceptar. La influencer aseguró que su respuesta siempre será negativa cuando se trate de cualquier proyecto relacionado con Juan de Dios Pantoja.

No lo haría ni por dinero ni por fama. Prefiero estar tranquila en mi casa”, expresó durante la transmisión.

La también cantante explicó que no desea involucrarse en proyectos donde posteriormente puedan surgir conflictos o comentarios en su contra. Por ello, señaló que prefiere enfocarse en generar su propio contenido.

Además, lanzó fuertes declaraciones al asegurar que no compartiría cámara con alguien que, según sus palabras, ha perjudicado a personas que aprecia y que le han brindado apoyo. Aunque no mencionó nombres de manera directa, algunos usuarios interpretaron que se refería a Kenia Os.

Foto: Instagram yerimua

Yeri también habló sobre lo que considera una falta de lealtad en redes sociales y afirmó que sus principios y valores le impiden colaborar con ciertas personas.

Cabe recordar que anteriormente Juan de Dios Pantoja había manifestado públicamente su interés en que Yeri Mua participara en su podcast para debatir cara a cara las opiniones que ella ha emitido sobre él en distintas plataformas digitales.