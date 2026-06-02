¿Yeri Mua quería entrar a la Mansión VIP? HotSpanish responde a la polémica

Roberto González, mejor conocido como HotSpanish creador de la Mansión VIP, fue abordado por diversos medios de comunicación y respondió a los rumores y polémicas que han surgido alrededor del reality show que encabeza.

Durante el encuentro con la prensa, el influencer habló sobre la relación entre los integrantes del proyecto, la posible participación de algunos influencers y las recientes controversias que han involucrado a varios de sus participantes.

¿Juan de Dios Pantoja podría entrar a la Mansión VIP?

Uno de los temas que llamó la atención fue la reciente visita de Roberto al podcast de Juan de Dios Pantoja. Tras su aparición, comenzaron a circular especulaciones en redes sociales sobre una posible participación del cantante e influencer en la Mansión VIP.

Sin embargo, Roberto no confirmó dicha información y únicamente destacó que el proyecto ha recibido una buena respuesta por parte del público y que cada vez son más los creadores de contenido interesados en formar parte de la experiencia.

La polémica con Yeri Mua

Otro de los temas que abordó fue la ausencia de Yeri Mua en el reality. Roberto aseguró que la influencer veracruzana sí mostró interés en participar, pero finalmente no se llegó a un acuerdo entre ambas partes.

Sus declaraciones surgieron luego de que el creador de contenido Lonche publicara un mensaje en redes sociales que generó controversia.

Foto: Instagram yerimua

Bueno, qué más da tin (sticker de caballo), no entró a la mansión porque antes de entrar nos hicieron estudios de VIH, creo que alguien no pasó la prueba, oh shit", escribió en X.

Ante las especulaciones derivadas de esa publicación, Roberto negó que esa fuera la razón por la que Yeri Mua no ingresó al proyecto.

Según explicó, la influencer planteó ciertas condiciones para participar, entre ellas la salida de otro integrante de la casa, presuntamente, Naim Darechi.

Roberto aseguró que estaba dispuesto a escuchar la propuesta económica de Yeri Mua, pero finalmente nunca recibió una respuesta formal.

En cuanto a las declaraciones de Yeri Mua, quien afirmó que dentro del proyecto pretendían limpiar la imagen de Naim, Roberto negó esa versión.

Explicó que el objetivo de la Mansión VIP es generar contenido y que la percepción final depende de cómo el público interprete el comportamiento de cada integrante.

"No buscamos generar peleas"

El creador de contenido también destacó que la Mansión VIP busca diferenciarse de otros realities similares.

Afirmó que el formato cuenta con dinámicas distintas y que su intención nunca ha sido provocar conflictos entre los participantes para generar contenido.

Además, negó que existan demandas relacionadas con el proyecto y destacó que una de las principales diferencias es la duración de la experiencia, ya que mientras otros formatos pueden extenderse durante tres meses, la Mansión VIP tiene una duración aproximada de un mes.

Respecto a Poncho de Nigris, comentó que sí ha mantenido comunicación con él, aunque aclaró que cualquier colaboración futura sería independiente al reality.

Foto: Instagram hotspanishreal

Habla sobre Sol León y Naim Darrechi

Durante la entrevista, Roberto también se refirió a Sol León, a quien describió como una persona muy importante dentro de los integrantes.

"Sol es una chingona", expresó, al tiempo que aseguró que la considera una figura materna y reconoció que siempre ha defendido a los integrantes ante las distintas polémicas.

Sobre Naim Darrechi, comentó que considera que es un buen joven, aunque reconoció que en ocasiones necesita apoyo para manejar algunos episodios de ansiedad y ciertos impulsos emocionales.

El conflicto con Niurka:

Roberto también habló sobre Niurka Marcos, con quien aparentemente existe un distanciamiento.

Aseguró que la vedette incumplió algunos acuerdos y señaló que, a diferencia de otros programas, cualquier comentario negativo que surja alrededor de la Mansión VIP termina impactando directamente en su imagen como responsable del proyecto.

Asimismo, confirmó que existe un proceso legal relacionado con esta situación y explicó que los participantes firman contratos y cláusulas que deben respetarse.

Finalmente, rechazó las acusaciones de fraude en contra de la Mansión VIP y reconoció que le han resultado extraños algunos cuestionamientos relacionados con la posibilidad de que Niurka le hiciera brujería, tema que también ha generado conversación en redes sociales.